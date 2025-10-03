Balkanski klasik u Šangaju: Evo kada i gdje gledati Čilića u još jednom okršaju protiv Đokovića

Svjetla Šangaja obasjat će pozornicu za spektakl, sudar dvojice neuništivih teniskih majstora, Novaka Đokovića i Marina Čilića, koji danas igraju u drugom kolu Rolex Shanghai Mastersa. Meč bi trebao početi oko 12.30 sati po hrvatskom vremenu, a prijenos je na Sport Klubu 1.

Jedan od najvećih tenisača u povijesti protiv jednog od najvećih hrvatskih tenisača. Ispisat će se 22. poglavlje rivalstva koje prkosi vremenu, romantična priča o dvojici veterana koji su obilježili čitavu eru. Povijest njihovih susreta izrazito je na strani srpskog tenisača, koji u pobjedama vodi s dominantnih 19-2. Unatoč statistici, dvoboji dvojice neuništivih igrača uvijek privlače posebnu pažnju.

Foto: Steven Paston

Rivalstvo koje traje već 17 godina započelo je davne 2008. u Dubaiju, gdje je Đoković slavio u dva seta i započeo nevjerojatan niz od čak 14 uzastopnih pobjeda. Čilić, bivši pobjednik US Opena, dugo je tražio rješenje za Đokovićevu igru, a prvi put ga je pronašao 2016. godine u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. Dvije godine kasnije, na travi Queen's Cluba u Londonu, Čilić je ostvario svoju drugu i posljednju pobjedu.

No, Đoković je brzo vratio kontrolu nad rivalstvom. Od te pobjede Čilića, slavio je u svih šest idućih susreta, potvrđujući svoju dominaciju. Posljednji put su se sastali 2022. u finalu Tel Aviva, gdje je Đoković uvjerljivo stigao do svoje 89. ATP titule. Njihovi mečevi igrali su se na svim podlogama i na najvećim turnirima, od Grand Slamova do završnih Mastersa, a sada ih teniski put ponovno spaja u Kini.

Foto: Steven Paston

Iako međusobni omjer sugerira jednostranu priču, Đoković i Čilić odigrali su nekoliko mečeva za pamćenje. Jedan od takvih bio je četvrtfinalni okršaj na Wimbledonu 2014. godine, kada je Đoković morao igrati pet setova kako bi slomio otpor hrvatskog tenisača na putu do titule. Godinu kasnije, susreli su se u polufinalu US Opena, gdje je Đoković bio bolji u tri seta, a napetost je dosegnula vrhunac i u polufinalu Davis Cupa 2021. u Madridu, gdje je Đoković ponovno odnio ključnu pobjedu za svoju reprezentaciju.

Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

U Šangaj obojica igrača dolaze s različitim pričama u 2025. godini. Đoković, iako bez Grand Slam titule ove sezone, pokazuje nevjerojatnu konstantu. Stigao je do polufinala na sva četiri najveća turnira, gdje su ga zaustavljali samo mlađi lavovi, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Osvojio je jubilarnu 100. titulu u Ženevi i u Šangaj, turnir koji je osvajao rekordna četiri puta, dolazi kao četvrti nositelj i izraziti favorit.

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

S druge strane, Marin proživljava sezonu povratka nakon dugotrajnih problema s ozljedama koljena, zablistao je na Wimbledonu i došao do osmine finala, no nije uspio zadržati konstantu. Njegova upornost i borbenost donijele su mu uspjehe na Challenger Touru, gdje je osvojio dvije titule, no na ATP Touru još uvijek traži pravu formu. Ipak, pobjeda u prvom kolu protiv Nikoloza Basilašvilija, u kojoj je ispalio 17 asova i osvojio 89% poena na prvom servisu, pokazatelj je da njegov najjači adut i dalje funkcionira besprijekorno.

Uoči turnira, Đoković je poslao jasnu poruku konkurenciji, izjavivši kako mu format Mastersa na dva dobivena seta sada više odgovara, nakon što je gubio ključne mečeve na Grand Slamovima od Sinnera i Alcaraza. Kako god završilo, uživajmo u majstorijama teniskih velemajstora jer ovo je možda i posljednji put da ih vidimo zajedno na terenu.