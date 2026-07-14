Balogun progovorio o reakciji nakon poništenog crvenog kartona. Trumpova intervencija vratila ga je u momčad, a on smatra da start nije bio ni za prekršaj. Cijela priča izazvala je kaos i pritisak pred Belgiju
Oglasio se napadač SAD-a zbog kojeg je Trump zvao Fifu: 'Onaj start protiv BiH nije za crveni'
Kontroverza oko poništenja crvenog kartona Folarinu Balogunu obilježila je na negativan način ovo Svjetsko prvenstvo. Napadač SAD-a je dobio crveni karton na susretu s BiH i prema Fifinim pravilima trebao propustiti ogled s Belgijom. Nakon intervencije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema prvom čovjeku Fife Gianniju Infantinu, igraču je suspenzija poništena. Sad se i sam igrač oglasio u CBS-ovoj jutarnjoj emisiji.
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- Moja prva reakcija bila je sreća što sam opet u momčadi. Ali kad sam počeo razmišljati, znao sam da će to izazvati mnogo kontroverzi. Gotovo da sam i na suigračima mogao vidjeti dozu nervoze jer je to bila tako jedinstvena situacija. No, kako se utakmica približavala, pokušavao sam se što više koncentrirati, ali bilo je teško i uz puno buke sa strane, a to je teško izbjeći. Bilo je zbunjujuće jer je momčad trenirala bez mene, ja sam imao gotovo sporednu ulogu kako bih održao visok moral.
Smatra da njegov start nije bio ni prekršaj, a kamoli crveni karton.
- To nije bio ni prekršaj, tako da sam bio u potpunom šoku. Mislim da se to vidjelo po mojoj reakciji, ali jednostavno sam morao prihvatiti odluku i pokušati biti uz svoju momčad. Kad nešto nije namjerno, to nikad ne bi smio biti crveni karton. Bila je to samo nesretna situacija i mislim da nam je stvorila puno više pritiska nego što je trebalo.
Napadač je igrao 89 minuta u teškom porazu od Belgije (4-1). Bio je to kraj puta za SAD na SP-u, ali će se o ovom skandalu pričati još dugo nakon Mundijala.
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