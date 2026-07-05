Balogun je dobio crveni karton protiv BiH, ali igrat će sljedeći susret protiv Belgije!? Evo zašto

Američka reprezentacija ipak će moći računati na svog najboljeg strijelca Folarina Baloguna u ključnoj utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije. Iako su pravila Fife jasno nalagala automatsku suspenziju nakon izravnog crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine, disciplinska komisija donijela je neočekivanu odluku.

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Što se dogodilo na utakmici protiv BiH?

Incident se dogodio u 61. minuti utakmice u Santa Clari. Balogun, koji je prethodno zabio vodeći gol za SAD, u borbi za loptu nezgodno je stao na gležanj braniča Tarika Muharemovića. Brazilski sudac Raphael Claus isprva nije svirao prekršaj, no nakon intervencije VAR sobe i pregleda snimke, pokazao je američkom napadaču izravni crveni karton zbog "ozbiljnog, grubog prekršaja". Amerikanci su s igračem manje uspjeli sačuvati vodstvo i pobijediti 2-0.

Foto: Phil Noble

Pravila koja su trebala biti nepromjenjiva

Prema Fifinim regulacijama za Svjetsko prvenstvo, žalbe na sudačke odluke povezane s igrom nisu dopuštene. Članak 9.6 izričito navodi da su takve odluke "konačne i ne podliježu žalbi". Uz to, pravilo nalaže da svaki igrač isključen zbog izravnog crvenog kartona automatski propušta sljedeću utakmicu. Zbog toga je američki nogometni savez, kao i mediji, prvotno izvijestio kako je Balogunov izostanak protiv Belgije siguran i kako mehanizam za žalbu uopće ne postoji.

This is the definition incidental contact. It’s a true accident from Balogun. VAR continue to be a complete sham and are all over the place.



Refs are three blind mice at all points in time. No consistency. pic.twitter.com/1XfCToo2ec — Timmy Tebrows (@TimmyTebrows) July 2, 2026

Pravna rupa i presedan Cristiana Ronalda

Ipak, preokret se dogodio zahvaljujući drugom dijelu Fifinog pravilnika. Iako se sudačka odluka ne može promijeniti, članak 27. Disciplinskog kodeksa omogućuje Fifinom pravosudnom tijelu da "u potpunosti ili djelomično suspendira provedbu disciplinske mjere". Odluka nije bez presedana; slična situacija dogodila se s Cristianom Ronaldom, kojem je suspenzija također odgođena. Balogunu je kazna ukinuta, ali mu je izrečen uvjetni period, što znači da će se suspenzija aktivirati u slučaju ponavljanja sličnog prekršaja.

Foto: Phil Noble

Mišljenja stručnjaka: Nesretan slučaj, a ne grubost

Odluka suca Clausa izazvala je kritike. Izbornik SAD-a Mauricio Pochettino bio je jasan.

​- Za mene to nikada nije crveni karton. Nije postojala namjera. To je normalna akcija u nogometu - izjavio je.

S njim se složio i bivši sudac Graham Scott.

​- Balogun je žrtva modernog trenda. Njegova akcija dio je normalne borbe i kontakt je slučajan. Ali usporene snimke iskrivljuju percepciju, zbog čega bezazleni startovi izgledaju ozbiljnije. U duhu pravila, nije imao sreće, ali s obzirom na današnje interpretacije, crveni karton bio je neizbježan - analizirao je Scott.

Foto: Carlos Barria

Nakon odluka oglasio se i predsjednik SAD-a Donald Trump.

- Hvala Fifi što je napravila pravilnu stvar i ispravila veliku nepravdu.

Foto: Jonathan Ernst

SAD će igrati protiv Belgije u noći s ponedjeljka na utorak u 02.00 sati. Utakmica će se igrati na Lumen Field stadionu u Seattleu.

*uz korištenje AI-ja