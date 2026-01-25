Obavijesti

FOTO: KARIZMATIČNI SPLIĆANIN

Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju

Slaven Bilić rođen je 11. rujna 1968. u Splitu. Bio je nogometaš, igrao na poziciji stopera, a nakon toga se bacio u trenerske vodio. Dvaput se ženio, igrao je i košarku, a s podcastom (Ne)uspjeh prvaka doživio veliki uspjeh
Srima: "Prva ?asnica" na brodu Slavena Bili?a je njegova k?er Alani
Karizmatik, otac, trener, roker, podcaster, pravnik, poliglot! Sve u jednom je Slaven Bilić, veliko ime hrvatskog nogometa | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
