Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju

Slaven Bilić rođen je 11. rujna 1968. u Splitu. Bio je nogometaš, igrao na poziciji stopera, a nakon toga se bacio u trenerske vodio. Dvaput se ženio, igrao je i košarku, a s podcastom (Ne)uspjeh prvaka doživio veliki uspjeh
Karizmatik, otac, trener, roker, podcaster, pravnik, poliglot! Sve u jednom je Slaven Bilić, veliko ime hrvatskog nogometa
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Karizmatik, otac, trener, roker, podcaster, pravnik, poliglot! Sve u jednom je Slaven Bilić, veliko ime hrvatskog nogometa |
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Karizmatik, otac, trener, roker, podcaster, pravnik, poliglot! Sve u jednom je Slaven Bilić, veliko ime hrvatskog nogometa
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Slaven Bilić rođen je 11. rujna 1968. u Splitu. Bio je nogometaš, igrao na poziciji stopera, a nakon toga se bacio u trenerske vodio. Dvaput se ženio, igrao je i košarku, a s podcastom (Ne)uspjeh prvaka doživio veliki uspjeh
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nogometnu afirmaciju stekao je u Hajduku iz Splita, a kao igrač nastupao je i u trećeligaškim klubovima Primorcu i Šibeniku te potom u inozemstvu za njemački Karlsruher SC i engleske West Ham United i Everton. U Karlsruheu je bio kapetan momčadi, što je bio rijetko viđen slučaj da je stranac vodio klub u Bundesligi, dok je u West Hamu bio jedno od skupljih pojačanja tog doba. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 44 utakmice i bio je član generacije koja je osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
A Bilić je bio i na oproštajnoj utakmici Zvonimira Bobana na Maksimiru 2002.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nakon završetka igračke karijere započeo je trenerski put, prvo u Hajduku, a zatim je postao izbornik hrvatske reprezentacije od 2006. do 2012., gdje je ostvario solidne rezultate i potvrdio reputaciju karizmatičnog trenera
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
- Njegova snaga je u vođenju momčadi. On se prema svojim igračima ophodi kao prema prijatelju, ali opet uspijeva zadržati autoritet. Jednom je mene i Vedrana Ćorluku vidio kako stojimo pokraj autobusa i dosađujemo se, kada smo još igrali za U-21 reprezentaciju. Dao nam je novac da odemo malo do grada. Nikad to nismo zaboravili - rekao je Luka Modrić o Biliću jednom prilikom
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon toga vodio je niz klubova u Europi i Aziji, među kojima su Lokomotiv Moskva, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan, Watford i Al-Fateh. Posebno se ističe plasman West Bromwich Albiona u englesku Premier ligu 2020. godine, iako je kasnije smijenjen zbog slabih rezultata u najjačem rangu natjecanja
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/24sata
Veliki uspjeh Nane je postigao s podcastom (Ne)uspjeh prvaka u koji je doveo velike sportske zvijezde. Gostovali su kod Bilića Luka Modrić, Janica Kostelić, Zlatan Ibrahimović, Nemanja Vidić, Željko Obradović, Goran Ivanišević, Novak Đoković, Edin Džeko, Šime Vrsaljko...
| Foto: (Ne)Uspjeh prvaka/Slaven Bilić
Foto (ne)uspjeh prvaka/YouTube
Foto Arenasport
Bilić je poznat i po tome što je u mladosti bio odličan učenik — završio je Ekonomsku školu s odličnim uspjehom te je oslobođen mature, a zatim je upisao i završio Pravni fakultet u Splitu, fakultet koji je upisao i na očev nagovor, jer je njegov otac bio dekan te ustanove. U slobodno vrijeme Bilić se mogao pohvaliti znanjem četiri jezika, što nije uobičajeno za nogometaše njegove generacije
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Prije nego što je postao poznat nogometaš i kasnije trener, Bilić je bio strastveni glazbenik. Još dok je igrao u Hajduku, svirao je gitare i bubnjeve, a tijekom studentskih i mladenačkih godina bio je član amaterskih rock i pop bendova
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
- Mnogo ljudi ne zna da sam kao mladić igrao košarku. I nisam bio nešto ekstra dobar, očito - rekao je bivši izbornik "vatrenih" za FourFourTwo jednom prilikom i dodao:
| Foto: Sportske igre mladih
- Imali smo sjajnu momčad koja se zvala Jugoplastika za koju su igrali fantastični igrači poput Dina Rađe, Tonija Kukoča, Velimira Perasovića... Ta momčad je tri puta za redom bila prvak Europe. Zanimljivo, ali Toni i ja smo rođeni u istoj bolničkoj sobi, samo ne znam tjedan dana prije ili poslije mog rođenja. Niste to znali, jel tako?
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Godine 1993. oženio se pravnicom Andrijanom, s kojom se upoznao početkom devedesetih dok su oboje studirali pravo. U tom braku dobili su dvoje djece, sina Lea i kćer Alani. Par je živio zajedno u Splitu, kao i tijekom angažmana u inozemstvu, ali su se suočavali i s medijskim šuškanjima o mogućem razvodu već oko 2006. godine. Iako su, prema pisanju tadašnjih medija, navodno pokušavali spasiti brak, sporazumno su se razveli 2007. godine nakon četrnaest godina zajedničkog života
| Foto: Robert Anic/HISTORY I/C
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Godinu dana nakon razvoda, Bilić je upoznao svoju sadašnju partnericu Ivanu Đeldum na otoku Krku. Kako su mediji kasnije pisali, između njih je odmah postojala ljubav “na prvi pogled”, a veza se intenzivirala kada je Ivana rodila njihovo prvo dijete. Par je danas u dugogodišnjoj vezi i ima tri kćeri, rođene 2014., 2016. i 2018. godine, čime Bilić ukupno ima petoro djece iz dvije dugotrajne veze
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Najstarija kći Alani živi na relaciji Split - London i studira na sveučilištu u Londonu, a u javnosti se rijetko pojavljuje, iako povremeno prati oca na humanitarnim događanjima
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Što se tiče imovine i financija, Bilić se afirmirao i kao ulagač u nekretnine. Mediji su pisali o njegovim udjelima u tvrtkama koje posjeduju poslovne prostore u kojima posluju trgovački lanci, kao i o njegovoj obiteljskoj kući, odnosno vili u splitskoj četvrti Meje, koja je predmet publiciteta zbog postupaka legalizacije dograđenih dijelova
| Foto: Danijela Mikola/24sata
Kao izbornik Hrvatske Bilić je dvaput pobijedio Englesku u kvalifikacijama za Euro 2008., a posebno se ističe ona na Wembleyu 2-3. Kasnije su Englezi ostali bez plasmana na EP
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nažalost, Hrvatska se nije plasirala na Svjetsko prvenstvo 2010., ali dvije godine kasnije bila je na Euru
| Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Na tom je natjecanju Hrvatska igrala odličan nogomet, a nakon remija protiv Italije (1-1) u drugom kolu natjecanja Bilića su naljutila pitanja novinara
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Ne razumijem - ispratili ste nas kao da nemamo pojma, a sad odjednom nisu dovoljna ni četiri boda poslije prva dva kola. Nevjerojatno, zar ja moram opravdavati remi s Italijom?! Ljudi moji, pa oni igraju bolje sada nego 2006. kad su postali prvaci svijeta - govorio je tadašnji izbornik "vatrenih" nakon utakmice
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Između utakmica vrijeme je pretvorio na biciklu
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Bilić je zajedno sa Zvonimirom Bobanom činio generaciju 98' koja je osvojila broncu na SP-u 1998.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Brončanu generaciju iz Francuske 1998. vodio je pokojni Miroslav Ćiro Blažević
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Dakako, Bilić je prisustvovao i sprovodu Blaževića na Mirogoju 2023.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
A Slaven se nerijetko odaziva i na humanitarne akcije
| Foto: Miranda Cikotic
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/24sata
Foto PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/24sata
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Marko Lukunic/Vecernji list
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto strukisa
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/24sata
Foto Igor Kralj/24sata
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL