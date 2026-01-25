Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju

Nogometnu afirmaciju stekao je u Hajduku iz Splita, a kao igrač nastupao je i u trećeligaškim klubovima Primorcu i Šibeniku te potom u inozemstvu za njemački Karlsruher SC i engleske West Ham United i Everton. U Karlsruheu je bio kapetan momčadi, što je bio rijetko viđen slučaj da je stranac vodio klub u Bundesligi, dok je u West Hamu bio jedno od skupljih pojačanja tog doba. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 44 utakmice i bio je član generacije koja je osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL