ISPALIO NA BIVŠEG TRENERA

Balotelli slavio otkaz trenera?! 'Bog sve vidi i za sve se pobrine'

Italian Soccer Serie A Men Championship Brescia vs Cagliari | Foto: Alessio Tarpini/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Genoa se sad može konačno fokusirati na ljude koji stvarno vole taj klub, navijače i grb te vjeruju da zaslužuju biti na vrhu - napisao je Balotelli na društvenim mrežma

Bivši talijanski reprezentativac Mario Balotelli (35) oglasio se nakon što je trener Patrick Vieira dobio otkaz u Genoi. Vieira je u subotu napustio mjesto trenera talijanske momčadi, a Balotellija je trenirao u dva kluba. 

Francuz je bio trener Nice od 2018. do 2020. pa je jednu sezonu radio s Balotellijem. Njih dvojica ponovno su bili u Genovi gdje je bivši talijanski reprezentativac došao na jesen prošle godine. Vieira i Balotelli nisu bili u dobrim odnosima, a Francuz nije davao dovoljno minuta Talijanu stoga je on bio nezadovoljan. Međutim, kada je čuo da je Vieira smijenjen, oglasio se na društvenim mrežama. 

Foto: Instagram

- Karma je kurva. Bog sve vidi i za sve se pobrine. Genoa se sad može konačno fokusirati na ljude koji stvarno vole taj klub, navijače i grb te vjeruju da zaslužuju biti na vrhu. Oni koji su naslijedili Zangrilla i Gilardina bili su sebični i neiskreni - napisao je Balotelli na Instagram storyju. 

Genoa se nalazi na zadnjem mjestu na tablici sa samo tri boda u devet kola Serie A, što joj je najlošiji početak sezone. Vieira je u Genou došao u studenome 2024. te su pod njegovim vodstvom sezonu završili na 13. mjestu. 

