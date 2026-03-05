FOTO Olimpijka navukla tangice i bikini i klizala. I to jako brzo...

Kanadska olimpijka Alexandra Ianculescu našla se u središtu pozornosti nakon što je objavila video u kojem na ledu kliže u donjem rublju. Odradila je puni krug na klizalištu i oduševila više od pola milijuna pratitelja
Foto: Screenshot/Instagram/Canva
Na Instagram profilu je objavila video u donjem rublju kako kliže, a poslužilo joj je to kao reklama za platformu za odrasle
Godine 2024. otvorila je profil na platformi za odrasle, a video klizanja u donjem rublju zapravo je poslužio kao poziv pratiteljima da se pretplate na njezin kanal
Rođena je 21. prosinca 1991. u Rumunjskoj, a kao dijete se preselila u Kanadu. Najveći uspjeh doživjela je na Zimskim olimpijskim igrama 2018. u PyeongChangu, gdje je predstavljala Kanadu u disciplini na 500 metara
Osim u klizanju, na međunarodnoj razini se natječe i u biciklizmu
