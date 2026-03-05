Obavijesti

FOTO Olimpijka navukla tangice i bikini i klizala. I to jako brzo...

Kanadska olimpijka Alexandra Ianculescu našla se u središtu pozornosti nakon što je objavila video u kojem na ledu kliže u donjem rublju. Odradila je puni krug na klizalištu i oduševila više od pola milijuna pratitelja
