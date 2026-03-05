VIDEO Što rade ovi igrači dok Fruk izvodi penal? Evo zašto ga Patrik Kolarić ipak nije ponovio

Ron Raci napravio je glupost duboko u sudačkoj nadoknadi četvrtfinala Kupa između Rijeke i Hajduka, kad je promašio loptu prilikom jedne intervencije u šesnaestercu koja je trebala biti i jedna od posljednjih akcija na utakmici, sat je pokazivao 90+13:34. Pogodio je Antu Mateja Jurića u stopalo.

Glavnom sucu Patriku Kolariću, koji je bio vrlo dobro postavljen, to nije bilo dovoljno za bijelu točku, ali je dosudio penal na tko zna koju intervenciju VAR suca Ivana Matića. Više od četiri minute prošle su od trenutka duela do izvođenja s kreča Tonija Fruka čiji je udarac obranio imenjak Silić, ali mu se lopta odbila natrag na pladnju i glavom ju je pospremio za 2-2. U idućem napadu Rijeka je zabila i za potpuni preokret, a ostalo je povijest.

Usporena snimka penala pokazuje kako su najmanje trojica igrača ušla u šesnaesterac prije nego što je Fruk izveo penal, dvojica igrača Rijeke i jedan Hajduka. Neki su se stoga zapitali jer li Kolarić trebao ponoviti izvođenje ili poništiti penal. Pravila nogometne igre kažu kako u slučaju povrede kaznenog prostora od strane obrambenog igrača i napada, kad nisu imali utjecaj na izvođača, ponavljanja ponavljanja nema.

