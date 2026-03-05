Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŠTO KAŽE PRAVILNIK?

VIDEO Što rade ovi igrači dok Fruk izvodi penal? Evo zašto ga Patrik Kolarić ipak nije ponovio

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 6 min
VIDEO Što rade ovi igrači dok Fruk izvodi penal? Evo zašto ga Patrik Kolarić ipak nije ponovio
Foto: MAXSport/screenshot

RIJEKA - HAJDUK 3-2 Usporena snimka otkrila je da su dvojica igrača Rijeke uletjela ranije u šesnaesterac dok je Fruk izvodio penal iz kojeg je pao gol za 2-2, ali je tu bio i jedan hajdukovac

Admiral

Ron Raci napravio je glupost duboko u sudačkoj nadoknadi četvrtfinala Kupa između Rijeke i Hajduka, kad je promašio loptu prilikom jedne intervencije u šesnaestercu koja je trebala biti i jedna od posljednjih akcija na utakmici, sat je pokazivao 90+13:34. Pogodio je Antu Mateja Jurića u stopalo.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa
83
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Glavnom sucu Patriku Kolariću, koji je bio vrlo dobro postavljen, to nije bilo dovoljno za bijelu točku, ali je dosudio penal na tko zna koju intervenciju VAR suca Ivana Matića. Više od četiri minute prošle su od trenutka duela do izvođenja s kreča Tonija Fruka čiji je udarac obranio imenjak Silić, ali mu se lopta odbila natrag na pladnju i glavom ju je pospremio za 2-2. U idućem napadu Rijeka je zabila i za potpuni preokret, a ostalo je povijest.

Usporena snimka penala pokazuje kako su najmanje trojica igrača ušla u šesnaesterac prije nego što je Fruk izveo penal, dvojica igrača Rijeke i jedan Hajduka. Neki su se stoga zapitali jer li Kolarić trebao ponoviti izvođenje ili poništiti penal. Pravila nogometne igre kažu kako u slučaju povrede kaznenog prostora od strane obrambenog igrača i napada, kad nisu imali utjecaj na izvođača, ponavljanja ponavljanja nema.

POGLEDAJTE VIDEO:

Foto: IFAB

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!
ČUDESNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!

Svima koji nisu ovo gledali treba biti žao. Čudesna utakmica na Rujevici. Rijeka u zadnjim sekundama okrenula i došla do polufinala Kupa. Ovo je apsolutno čudo od utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026