Bamba odlazi prema Bjelorusiji, Hajduku pola milijuna odštete...

Abdoulie Sanyang Bamba na izlaznim je vratima Poljuda. Hajduk je za krilnog napadača dobio ponudu aktualnog prvaka Bjelorusije Vitebska i namjeravaju ga pustiti, a za njega bi trebali dobiti između 450 – 500.000 eura odštete i 10% od idućeg transfera. Gambijac je na Poljud stigao prije godinu i pol dana iz francuskog Grenoblea, Hajduk je za njega prema Transfermarktu platio odštetu od 600.000 eura, a sada ga pušta za nešto manji iznos...

Bambu za Hajduk ugovor veže do ljeta 2027. godine ali vodstvo kluba odlučilo je nešto zaraditi i dati priliku mlađim igračima, dok bi Bamba u Bjelorusiji trebao zarađivati stotinjak tisuća eura godišnje više nego li je zarađivao na Poljudu, tako da bi obje strane na koncu trebale biti zadovoljne ovim transferom. Cijeli posao trebao je navodno biti dovršen još početkom prošloga tjedna, ali su nakon ozljede Almene u utakmici s Istrom iz Hajduka tražili kraću odgodu jer im je Bamba trebao za utakmicu s Goricom, koja će tako po svemu sudeći ostati zadnji njegov nastup u bilom dresu.

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Bamba je od dolaska u Hajduk kod trenera Gennara Gattusa i Gonzala Garcije odigrao 47 utakmica, upisao šest golova i pet asistencija, no nije do kraja ispunio ono zbog čega je doveden iz Francuske. Najavljivan je kao hitro i probojno krilo, ali učestale ozljede i putovanja na okupljanja reprezentacije razbijala su ritam njegovih nastupa i formu, tako da se nikad nije do kraja nametnuo kao prva opcija na desnom krilu. No unatoč tome njegova cijena na tržištu nije padala, štoviše, kada je dolazio u Split bio je procijenjen na 700.000 eura, a sada se njegova vrijednost na tržištu procijenjena na 1.5 milijun eura.

Ako ne bude nepredviđenih okolnosti i ako Bamba doista ode u Bjelorusiju, Hajduku na desnom krilu preostaju Iker Almena koji se prometnuo u najveće pojačanje Hajduka u ovoj sezoni i kao jedan od najboljih igrača u Garcijinoj momčadi. Ali kako Almenu Garcia često koristi i u veznom redu, to bi moglo otvoriti vrata mladima, Brunu Durdovu koji je bljesnuo u prošloj sezoni ali nije uspio postati standardan pa je u ovoj sezoni uglavnom ulazio s klupe te Roku Brajkoviću koji je igrao i na lijevoj strani napada.