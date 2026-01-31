Hajduku se žuri, ali ništa još nije gotovo! Mlačić razmišlja, a opcije su Italija ili Engleska...

Hajduk se nakon poraza od Gorice, drugog uzastopnog poraza na startu proljetnog dijela prvenstva, okreće prijelaznom roku u kojem je i dalje primarni cilj prodaja Branimira Mlačića. Hajduku novac treba, sve ostale opcije su propale i Mlačić jednostavno mora otići. I svjesni su toga baš svi, i svi u klubu, i sam igrač, i njegova obitelj i zastupnici. Uostalom, to im je jasno rečeno.

Prijelazni rok u dvije lige iz kojih postoji interes i opcija transfera otvoren je još dva dana. U pitanju su Italija i Engleska. Mlačić na stolu ima dvije ozbiljne ponude, prvu od Udinesea i drugu od Southamptona, i na njemu je da izabere koja mu više odgovara. S obzirom da su iz igračevog okruženja stizale informacije da im novac nije u prvom planu, nego plan razvoja i budućnost, zbog čega je i odbijena prva ponuda Intera, očito je da će to na koncu i presuditi.

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL





Hajduk se u ovom trenutku ne pita puno. Oni su nudili dogovor s Interom koji obitelj nije prihvatila, opcije Rome i Genove su također odbijene početkom tjedna, a ni Inter se više nije javljao... Moguće da se netko i javi u zadnji čas, ali pitanje je ima li dovoljno vremena za neke nove pregovore i dogovore. Hajdukov interes je prije svega financijski, oni će prihvatiti sve što igrač izabere.

Foto: Robert Matic

Sve je dakle na Mlačiću i njegovoj obitelji i zastupnicima, oni moraju odlučiti koja je opcija za igrača najbolja, usput vodeći računa i što bi eventualni ostanak na Poljudu značio za klub, kao i za samog igrača. Jer pitanje je kako bi se nakon svega prema njemu postavili čelnici kluba te bi li i dalje bio standardan kao što je bio od početka sezone.