Bankar iz Bremena sudit će utakmicu Hrvatske i Engleske

Nijemac Sven Jablonski (36) sudit će utakmicu Hrvatske i Engleske koja se u trećem kolu Lige nacija igra u subotu od 18 sati u Rijeci.

Jablonski do sada nije vodio utakmice hrvatskih klubova i reprezentacija, a u karijeri ima preko 275 odsuđenih službenih utakmica. Najveće utakmice koje je vodio su finale Njemačkog kupa između Bayerna i Stuttgarta te derbiji Bayerna i Borussije Dortmund.

Foto: David Inderlied/DPA

Na međunarodnoj sceni vodio je pet utakmica Lige prvaka, među kojima i onu nedavnu Barcelone i Feyenoorda, kao i finale U-19 Eura. Utakmica na Rujevici igra se bez prisustva gledatelja.

Nije mu suđenje jedini posao. Jablonski već nekoliko godina radi kao bankar u Bremenu, gdje se rodio i odrastao. Kažu kako ima goleme ambicije u poslovnoj karijeri. Želi se uspeti u bankarskom sektoru, no glavni fokus zasad mu je na suđenju, gdje ima respektabilnu karijeru.