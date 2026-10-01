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PRVI PUT NAM SUDI

Bankar iz Bremena sudit će utakmicu Hrvatske i Engleske

Piše HINA, Zdravko Barišić,
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Bankar iz Bremena sudit će utakmicu Hrvatske i Engleske
Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA
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Sven Jablonski međunarodnoj sceni vodio je pet utakmica Lige prvaka, među kojima i onu nedavnu Barcelone i Feyenoorda, kao i finale U-19 Eura

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Nijemac Sven Jablonski (36) sudit će utakmicu Hrvatske i Engleske koja se u trećem kolu Lige nacija igra u subotu od 18 sati u Rijeci.

Jablonski do sada nije vodio utakmice hrvatskih klubova i reprezentacija, a u karijeri ima preko 275 odsuđenih službenih utakmica. Najveće utakmice koje je vodio su finale Njemačkog kupa između Bayerna i Stuttgarta te derbiji Bayerna i Borussije Dortmund.

Borussia Dortmund - Bayern Munich
Foto: David Inderlied/DPA

Na međunarodnoj sceni vodio je pet utakmica Lige prvaka, među kojima i onu nedavnu Barcelone i Feyenoorda, kao i finale U-19 Eura. Utakmica na Rujevici igra se bez prisustva gledatelja. 

Nije mu suđenje jedini posao. Jablonski već nekoliko godina radi kao bankar u Bremenu, gdje se rodio i odrastao. Kažu kako ima goleme ambicije u poslovnoj karijeri. Želi se uspeti u bankarskom sektoru, no glavni fokus zasad mu je na suđenju, gdje ima respektabilnu karijeru. 

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