Bara će opet u Istanbul! Saga oko 'Livija' dobit će nastavak

Povratak Dominika Livakovića u Dinamo i dalje je daleko od završene priče. Hrvatski reprezentativni vratar želi ponovno obući Dinamov dres, u Maksimiru ga također žele vratiti, no pregovori s Fenerbahčeom zapeli su na odšteti. Turski novinar Samet Çayır objavio je kako će Livakovićev agent Andy Bara sljedećeg tjedna ponovno otputovati u Istanbul, gdje će pokušati pronaći rješenje s čelnicima turskog kluba.

🚨 Dominik Livakovic’in temsilcisi Andy Bara, önümüzdeki hafta ortasında Fenerbahçe ile bir kez daha görüşmek için İstanbul’a gelecek. Dinamo Zagreb ile bonservis ücreti konusunda şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. @fanatikcomtr pic.twitter.com/1xETaDf8wV — Samet Çayır (@Sametcayir) August 15, 2026

- Predstavnik Dominika Livakovića Andy Bara sljedećeg će tjedna ponovno doći u Istanbul na sastanak s Fenerbahčeom. S Dinamom Zagreb još uvijek nije postignut dogovor oko odštete, objavio je Çayır.

Bari će to biti novi odlazak u Istanbul u manje od mjesec dana. S Fenerbahčeom je već razgovarao krajem srpnja o mogućnosti Livakovićeva povratka u Zagreb. Tada je poručio da Turci još nisu odredili konačnu cijenu za vratara te da će tek nakon toga biti jasno može li Dinamo ispuniti njihove zahtjeve. Gotovo mjesec dana kasnije situacija se očito nije značajno promijenila.

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U cijeloj priči upravo je novac najveća prepreka. Tijekom ljeta pojavljivale su se različite informacije o mogućoj cijeni transfera. Spominjalo se da bi Dinamo mogao platiti tri milijuna eura uz dodatni milijun kroz bonuse, dok su se pojavile i tvrdnje da je posao već praktički dogovoren za ukupno pet milijuna eura. Međutim, konkretan dogovor nikad nije postignut.

Fenerbahče je zbog brojnih napisa čak službeno reagirao i poručio da od Dinama i Olympiacosa nije dobio ponude u iznosima koji su se tada spominjali. Time su dodatno pale u vodu brojne različite brojke koje su tjednima kružile turskim i europskim medijima.

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Livaković je pritom već pokazao gdje želi nastaviti karijeru. Olympiacos se ozbiljno uključio u pregovore i bio spreman ponuditi mu plaću na razini one koju ima u Fenerbahčeu, ali hrvatski vratar odbio je mogućnost odlaska u Grčku. Njegov agent Bara tada je demantirao i informacije da je transfer u Olympiacos već dogovoren za 4,5 milijuna eura.

Grci su se nakon toga povukli iz utrke, a kao jedna od opcija spominjao se i Club Brugge. Ipak, Livakoviću je povratak u Dinamo očito najprivlačnija opcija. Sada preostaje vidjeti mogu li Bara i Fenerbahče konačno pronaći zajednički jezik oko odštete. Dinamo želi vratiti svog bivšeg kapetana, Livaković želi kući, ali zasad još nedostaje ključan dogovor između klubova.