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FOTO: UVIJEK UZ SVOJ OMIŠ

POTRESNE SCENE Ivan Perišić u ovom je selu kupio kuću. Evo kako izgleda nakon požara...

Ivan Perišić ne zaboravlja svoj Omiš: besano je pratio požare, pomagao sugrađanima i ulaže u staro selo Čeline, koje je poharala buktinja. Grad mu je ljubav vraćao spektakularnim dočecima
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POTRESNE SCENE Ivan Perišić u ovom je selu kupio kuću. Evo kako izgleda nakon požara...
Rijetki su sportaši koji s tolikom strašću i ponosom govore o svom rodnom kraju kao što to čini Ivan Perišić (37) o svom Omišu. Vidjelo se to i proteklih dana, kad je njegov kraj pogodio veliki požar. | Foto: Igor Kralj, Zvonimir Barišin/PIXSELL
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Rijetki su sportaši koji s tolikom strašću i ponosom govore o svom rodnom kraju kao što to čini Ivan Perišić (37) o svom Omišu. Vidjelo se to i proteklih dana, kad je njegov kraj pogodio veliki požar. | Foto: Igor Kralj, Zvonimir Barišin/PIXSELL
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