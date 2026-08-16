POTRESNE SCENE Ivan Perišić u ovom je selu kupio kuću. Evo kako izgleda nakon požara...

"Sveti Florijane, zaštitniče od opasnosti od vatre, moli za nas. Zaštiti nas od požara, nesreća i svake pogibelji. Čuvaj naše domove, naše obitelji i sva mjesta gdje ljudi žive i rade. Posebno budi uz vatrogasce i one koji riskiraju svoj život kako bi spasili druge", napisao je Perišić, pokazavši da je njegovo srce uvijek uz Omiš, i u dobru i u zlu. | Foto: Zvonimir Barisin