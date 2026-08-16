POTRESNE SCENE Ivan Perišić u ovom je selu kupio kuću. Evo kako izgleda nakon požara...

Ivan Perišić ne zaboravlja svoj Omiš: besano je pratio požare, pomagao sugrađanima i ulaže u staro selo Čeline, koje je poharala buktinja. Grad mu je ljubav vraćao spektakularnim dočecima
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Rijetki su sportaši koji s tolikom strašću i ponosom govore o svom rodnom kraju kao što to čini Ivan Perišić (37) o svom Omišu. Vidjelo se to i proteklih dana, kad je njegov kraj pogodio veliki požar.
| Foto: Igor Kralj, Zvonimir Barišin/PIXSELL
Rijetki su sportaši koji s tolikom strašću i ponosom govore o svom rodnom kraju kao što to čini Ivan Perišić (37) o svom Omišu. Vidjelo se to i proteklih dana, kad je njegov kraj pogodio veliki požar. |
Foto: Igor Kralj, Zvonimir Barišin/PIXSELL
Rijetki su sportaši koji s tolikom strašću i ponosom govore o svom rodnom kraju kao što to čini Ivan Perišić (37) o svom Omišu. Vidjelo se to i proteklih dana, kad je njegov kraj pogodio veliki požar.
| Foto: Igor Kralj, Zvonimir Barišin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin
Hrvatski nogometni reprezentativac u noći s četvrtka na petak objavio je niz emotivnih poruka za svoje sugrađane nakon požara koji je opustošio oko 1000 hektara obronaka Omiške Dinare, među ostalim i staro selo Čelinu nedaleko od Lokve Rogoznice, u kojoj je sve počelo, i u kojoj je kupio kuću za odmor, pisala je Slobodna Dalmacija.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Izgoreni automobili i kuće, okućnice, opustošeni vinogradi u Čelini svjedoče o razornom požaru. Kakvu je štetu pretrpjela Perišićeva nekretnina, nije poznato.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Kada je razorni požar zahvatio šire omiško područje, Perišić je proveo besanu noć. Svoj utjecaj na društvenim mrežama iskoristio je kako bi pomogao sugrađanima.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Cijelu noć dijelio je ključne informacije o lokacijama za prihvat evakuiranih, apele za pomoć i slao poruke podrške vatrogascima i svima pogođenima. U tim teškim trenucima, podijelio je i emotivnu molitvu svetom Florijanu, zaštitniku vatrogasaca.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
"Sveti Florijane, zaštitniče od opasnosti od vatre, moli za nas. Zaštiti nas od požara, nesreća i svake pogibelji. Čuvaj naše domove, naše obitelji i sva mjesta gdje ljudi žive i rade. Posebno budi uz vatrogasce i one koji riskiraju svoj život kako bi spasili druge", napisao je Perišić, pokazavši da je njegovo srce uvijek uz Omiš, i u dobru i u zlu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Staro selo se nalazi na oko 350 metara visine, a prema nekim podacima starije je više od 700 godina.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Turistička zajednica Omiša kaže kako ga je utemeljilo sedam plemićkih obitelji koje su zemlju dobile od kralja Bele IV.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Sačuvane su stare kamene kuće građene na suho ili sa skromnim vezivom, uski prolazi (kalete), štale, gumna i konobe.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Stanovnici su se stoljećima bavili stočarstvom, maslinarstvom i vinogradarstvom na terasastim poljima u kršu. Polovinom 20. stoljeća (posebno nakon gradnje Jadranske magistrale 1960-ih) stanovništvo se spustilo bliže moru, gdje je nastala današnja moderna Čelina.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Danas je selo velikim dijelom napušteno ili revitalizirano u turističke svrhe. Brojne stare kuće obnovljene su u luksuzne kućice za odmor i kamene vile za ruralni turizam.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Prije nego što je postao svjetski poznato krilo, Ivan Perišić bio je samo dječak iz omiškog zaleđa, iz sela Čišla. Njegovi prvi nogometni koraci, kako je i sam nebrojeno puta istaknuo, napravljeni su upravo u Omišu.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Svi prijatelji iz djetinjstva su mu od tamo, a nadimak "Koka", koji ga prati i danas, zaradio je pomažući ocu na obiteljskoj farmi peradi.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Ta veza toliko je duboka da ju je trajno urezao i na vlastitu kožu. Na listu noge ponosno nosi tetovažu s motivima Omiša: crkvu sv. Mihovila Arkanđela i svoj prepoznatljivi broj četiri.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Ljubav koju Perišić osjeća prema Omišu višestruko mu je uzvraćena. Nakon povijesnog srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, grad mu je priredio doček za pamćenje. Na drevnoj tvrđavi Mirabela osvanuo je divovski dres, dimenzija osam puta pet metara, s njegovim imenom i brojem.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Klicalo se njegovo ime, pjevale su se domoljubne pjesme, a na pozornici su stajali dvometarski natpisi "Perišić" i broj 4, oblikovani od poljičkog soparnika. Bio je to trenutak čistih emocija, ostvarenje sna dječaka koji je, prema riječima njegove susjede Irene, 1998. na istom mjestu pratio "vatrene" i sanjao da će jednog dana i on biti dio velikog uspjeha reprezentacije.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Sašile su ga vrijedne ruke radnica omiške tvornice "Galeb", a Perišić im se na pozornici posebno zahvalio. U društvu reprezentativnog kolege Ante Rebića, uplovio je brodicom u luku, baš kako i priliči junaku gusarskog grada. Na prepunom Parku hrvatskih branitelja dočekalo ga je, po procjenama, oko 20.000 ljudi.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
- Ponosni smo što je Ivan još jednom odlučio sudjelovati u promociji našeg grada. Svojim uspjesima hvali ne samo Omiš, već i cijelu Dalmaciju, Hrvatsku i cijeli nogometni svijet. Ivan se uvijek redovito odaziva svom rodnom gradu i još jednom mu zahvaljujemo na sudjelovanju u videu - izjavila je Petra Bartulović, direktorica omiške Turističke zajednice.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Ivan Perišić nije samo sportski idol, već i najglasniji ambasador svog grada. Svoju globalnu prepoznatljivost redovito koristi za promociju omiških ljepota. Rijetko se pojavljuje u reklamama, no poziv rodnog grada nikad ne odbija. Tako je postao glavna zvijezda novog promotivnog videa Turističke zajednice Omiš pod nazivom "Operacija 4".
| Foto: Turistička zajednica Grada Omiša
Radnja spota inspirirana je upravo euforijom koja nastaje među mještanima i turistima kada se Perišić pojavi u gradu.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Svoju privrženost pokazao je i kada je, povodom 100. obljetnice NK Omiša u svibnju 2019., u svoj grad doveo cijelu hrvatsku nogometnu reprezentaciju na prijateljsku utakmicu, ispunivši stadion Anđelka Marušića Ferate do posljednjeg mjesta. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL