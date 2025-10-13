Bara: Varela je mogao vrijediti 30 milijuna eura, ali ne igra u Dinamu! Kako ću ga prodati?

Brine me, ne mogu reći da me ne brine, riječi su poznatog nogometnog menadžera Andyja Bare, koji je u ponedjeljak gostovao u Podcastu Inkubator. Tamo je Bara komentirao brojne teme, od njegovog planetarno poznatog klijenta Danija Olma, do vrlo talentiranog dinamovca Cardosa Varele (16), kojeg je doveo u Hrvatsku iz Porta.

- Što se tiče Porta, izgubio je sve sudske sporove, iako su išli na sve moguće instance. Sve su ih izgubili. Druga stvar, Varele ne bi bilo u Dinamu da nije bilo Bobana. Tu nema nikakve tajne, to mogu reći. Boban koristi svoje ime i autoritet, ja mu na tome čestitam. On to zna. I Boban je 'uličar', on zna pričati. Zvone zna pričati, zna te uvjeriti. S Dinamom prije toga nisam imao dogovor, htio sam čuti sportski plan za to dijete, lako mi dogovorimo postotke, ulaganja itd... - objašnjava Bara i nastavlja...

- Što meni ti postotci znače, ako igrač ne uspije? Ne mogu uspjeti svi igrači, ali moramo uložiti maksimum da se to dogodi. Može biti ozljeda, može biti njegov karakter, ali mi moramo sve posložiti da ide u najboljem smjeru.

Zagreb: Trening GNK Dinamo uoči utakmice protiv Fenerbahce F.K. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bara je očekivao kako će Varelina karijera na Maksimiru drugačije početi.

- Jesam li očekivao da će više igrati? Jesam, i to ne zato što je to Varela i zato što je mlad. Očekivao sam to jer on to igrački zaslužuje i naravno da je sada u padu, ne igra ni za seniore, ni za juniore. Skuplja malu minutažu. U čemu je problem? Ne znam, iskreno, očekivao sam da će biti prva ili druga opcija po onome što sam vidio na pripremama. On je to zaslužio.

Bara je otkrio i kako je Varela imao incident s disciplinom.

- Bilo je i malih nesuglasica, zakasnio je na neki trening. Uvijek kažem da se te stvari moraju kazniti, stojim iza toga i nikad neću stati u nečiju obranu zbog toga. Tu nema opravdanja. Ali, opet, to je dijete. U Hrvatskoj je bez majke i jako dugo nije vidio roditelje. On je svjetski talent i ima preduvjete za bude svjetski igrač. Dobro trenira, opet je motiviran i nadam se da će početi igrati.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Brine li Baru status njegovog velikog dragulja?

- Brine me, ne mogu reći da me ne brine. Očekivao sam puno više od cijele situacije i da će dobiti minutažu u HNL-u, o tome ja pričam. Ako Dinamo vodi 3-0, a on ulazi u 88. minutI, što mu to znači? Bolje da ostane na klupi, to nikoga ne interesira. Vremena su se promijenila, samo mi kasnimo. Zato postoji Kustošija. Utakmice razvijaju igrača, a ne priče - rekao je i progovorio o njihovom odnosu...

- Lagao bih kada bih rekao da sam mu tata ili mama. Dajem sve od sebe da mu pomognem, ali on je dijete, voli PlayStation, otići u grad... Mi nemamo neku bajnu komunikaciju, to je normalan odnos. Varela me zove kada nešto treba i ja to riješim. Ponekad odemo na ručak, morate mu ispričati pozitivne stvari. Govorim mu da šuti i radi dalje, da će dobiti svoju priliku. Tko mu može obećati da će igrati?

Foto: Niagara Sports Company

A kako je stigao u Hrvatsku...

- Rušio je sve rekorde u Portugalu, svi su ga htjeli dovesti. Neki njegovi vršnjaci već su prodani za 30-40 milijuna eura. Neki od njih sjedili su na klupi iza Varele. Zato me smeta što je netko u Sportingu u prvih 11, a Cardoso je u Dinamu na klupi, iako je bolji igrač od ovog iz Sportinga. To mi je neobjašnjivo, taj bi igrač iz Sportinga ovdje (u Dinamu, op. a.) sjedio na klupi, a Varela bi igrao u Lisabonu. Nešto ne štima u tom sistemu, to nije normalno, nešto nije prirodno. Prošlo je šest mjeseci, a ne četiri godine. Ali, nije to neka drama, naišli smo na uzbrdicu, a sad čekamo nizbrdicu.

Smatra da Varela može biti rekordni izlazni transfer Dinama.

- To puno ovisi o Dinamu. Varela bi već vrijedio 30 milijuna eura da je igrao sve utakmice. To bi ga svrstalo u sami vrh. To nije moja moć, kako ću prodati dijete koje ne igra? Nikako. Ali, ako će igrati i ako će htjeti ostati... Dinamo može zaraditi 50 milijuna eura. Ako situacija bude zdrava.

Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dani Olmo i dalje igra ključnu ulogu za Dinamo.

- Stalno hvali Dinamo i javi se svakom mladom igraču koji dolazi u Dinamo. Olmo nikad nije odbio reći lijepu riječ o Dinamu i Hrvatskoj, indirektno to zna i Dinamo. Svako dijete želi biti Olmo. On jako puno pomaže. Varela zna da imam kontakt sa svakim klubom na svijetu, rekao sam mu da je njegova najbolja šansa Dinamo i da je to najbolji klub za njegov razvoj. Ali, to nije lako objasniti nekome iz Porta, koji je isto razvojni klub. Trenirao je onda s Kustošijom dok se papiri nisu riješili.

Bara je rekao kako Olmov status u Barceloni nije pod statusom pitanja.

- Otkako je Dani stigao u Barcelonu do danas nisam s ijednom osobom razgovarao o njegovom mogućem odlasku iz kluba. Istina je da mu se često događaju ozljede. Kada bi znali u čemu je problem, onda bi taj problem i riješili. Nadam se da ćemo otkriti o čemu je riječ, sigurno je to neka sitnica, nešto se mora napraviti. Nisam doktor, volio bih da mu mogu pomoći, i njemu je teško. Otišao je u reprezentaciju, gdje nosi desetku... Teško se vratiti u ritam nakon ozljede, a u Barceloni baš i nemaš vremena. U takvom klubu nema opravdanja.

ARHIVA - 2016. Zagreb: Dani Olmo potpisao profesionalni ugovor s Dinamom | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dotaknuo se i talentiranog Lovre Chelfija (18).

- On je desetak godina bio u Dinamu, tamo je nosio broj 10, kao i u reprezentaciji. Međutim, svaka država ima svoj nogometni stil, on je igrač nižeg rasta i netko je u nekom trenutku odlučio da on nije igrač za Dinamo. Ne kažem da jest, neka budućnost pokaže. To trenutačno ne znamo. - Godinama sam znao da skautske službe velikih europskih klubova imaju Chelfija na svojem popisu, s obzirom na to kako je on godinama igrao za Dinamo u puno turnira u Europi. Ostao je nizak, ali što to znači? Sjeo sam s roditeljima, koji su normalni ljudi, otac je glazbenik, a majka radi u Dinamu. Dijete je došlo u Kustošiju i odmah je bačen u seniore, tu mu je nedostajalo iskustvo. Trener mi je rekao da je bio najbolji igrač na pripremama. Sjajno mu je tamo, odlično se snašao

Bara je nedavno bio u društvu Laminea Yamala (18) i njegove djevojke Nicki Nicole.

- S Lamineom sam pogledao utakmicu između Kustošije i Bjelovara. Pitao me je li to klub u kojem je igrao Mikayil Faye (bivši igrač Kustošije i Barcelone, sad je u Cremoneseu). Pa smo zvali Fayea na videopoziv. Oni su prijatelji, igrali su zajedno.