Andy Bara: Varela je u stanu napravio štetu od 15.000 eura. Zaspao je 5,6 puta. Dosta mi je

Jedan od najvećih Dinamovih talenata, 17-godišnji Portugalac Cardoso Varela, premješten je u Dinamo B, s kojim će dočekati novu sezonu. Druga momčad Dinama igrat će u Prvoj NL, pa se za Varelu ovaj potez doima kao blagi korak unatrag, budući da je prošle sezone, još kao 16-godišnjak, najveći dio vremena trenirao i konkurirao s prvom ekipom.

Promjena se dogodila i izvan terena. Za karijeru portugalskog dragulja više nije zadužen hrvatski menadžer Andy Bara, nego je brigu o njemu preuzela agencija uglednog izraelskog posrednika Pinija Zavahija. Bara se javio za Index i otkrio kako mladi nogometaš ima velikih problema s nedisciplinom

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Mladić se loše ponaša. Zaspao je na pet-šest treninga, upozoravali smo ga 50 puta. Uništio je stan u kojem je živio, a popravak je koštao 15.000 eura. Osobno sam molio vlasnika stana da s tim ne izlazi u javnost. Je li on veliki talent? Jest, i dalje stojim pri tome. Ali ima li ponašanje? Nema. I da je bilo koji igrač na svijetu, ne bi me zanimao. Zašto? Zato što si u Dinamu, mi smo te doveli, a ne znaš se ponašati. To je jedina činjenica - rekao je Bara.