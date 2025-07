'Barakude' kreću na put od 15 sati! Raspoloženi Tucak: Ne dao Bog da igrači budu na mene

Ako je suditi prema raspoloženju, bit će ovo dobro Svjetsko prvenstvo. Makar, kad se u srijedu navečer u Zagrebu ukrcaju za let do Istanbula, a ondje u zrakoplov za Hong Kong, velika je vjerojatnost da će to raspoloženje među hrvatskim vaterpolistima ponešto opasti, osim onima koji baš obožavaju letjeti 15-ak sati. No, dobro, u svakom slučaju drago nam je vidjeti izbornika Ivicu Tucka u sjajnom raspoloženju jer to mora da je dobar znak uoči SP-a u Singapuru.

A prije Singapura, gdje 12. srpnja protiv Kine otvaraju turnir u 6.10 po hrvatskom vremenu i do kojeg će letjeti još četiri sata, "barakude" će odraditi pet dana završnih priprema s reprezentacijom SAD-a.

- Jutros smo odradili i trening na Šalati nakon dva slobodna dana, koliko god teško igračima pao, bio je neophodan. Imaju slobodno popodne, ali preporuka je da ne spavaju - započeo je izlaganje šef hrvatske vaterpolske postrojbe, Tucak dakako.

Pariz: Hrvatska i Mađarska u polufinalnoj vaterpolo utakmici Olimpijskih igara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- U Hong Kongu ćemo trenirati s Amerikancima pet dana, to će biti završna glazura, no vjerujem da smo dosad sve napravili i samo se nadamo da će nas do kraja zaobići ozljede te da će biti kako smo i planirali.

Nakon Kine, uz poštovanje prema sportskoj i svjetskoj gospodarskoj sili, ali ne i vaterpolskoj, Hrvatsku očekuju "teškaši", Crna Gora i Grčka. Nasreću, termin tih utakmica bit će pogodniji za hrvatsko navijačko pučanstvo (11.35).

- Kina nije naš rang i protiv nje možemo unaprijed upisati pobjedu, ali trebat ćemo ući maksimalno jer je otvaranje turnira i priprema za dvije utakmice koje će nam odrediti put. Znamo što nas čeka u oba slučaja, plasiramo li se izravno u četvrtfinale kao prvoplasirani, odnosno budemo li morali s drugog ili trećeg mjesta u osminu finala. Teži put nismo mogli birati, od skupine, križanja u nokaut-fazi, ali bilo je tako i prije, nije prvi put. Važno je da imamo reprezentaciju koja može pobijediti svakoga, koja izaziva strahopoštovane kod protivnika, ali imamo i reprezentaciju koja će, ako ne bude na 100 posto, dobiti po ušima od bilo koga.

Dobro, od Kine baš i ne, no koliko je "barakudama" uteg što u Singapur dolaze kao aktualni svjetski prvaci?

- Ne razmišljamo o tome jer smo konstantno u vrhu ili na vrhu. Imali smo fenomen od sedam uzastopnih medalja na svjetskim prvenstvima, koji je zastao 2022. godine u Budimpešti. Otkako smo uveli nove dečke u reprezentaciju te godine, već su osjetili ovakve utakmice, stekli iskustvo. U mojem mandatu možda jednom, dva ili tri puta nismo igrali četvrtfinale.

Dopunit ćemo izbornika i reći da se to od jeseni 2012. dogodilo samo jednom, na pretprošlom SP-u u Fukuoki, gdje je Hrvatska u osmini finala izgubila od Crne Gore. No, bit ćemo toliko samouvjereni i reći da se to u Singapuru neće ponoviti. Iako, ako bacimo pogled na nokaut-fazu, u četvrtfinalu, s kojeg god mjesta Hrvatska prošla, čekaju Španjolska, Mađarska, Srbija ili Italija. Nemoguće je zaista izabrati težeg, većeg. No, pustimo kalkulacije, zanima nas što Tucak traži od svojih "vojnika"?

- Da budu sportski bezobrazni, bahati, prgavi u okviru sportske igre.

Želite reći da budu poput vas u igračkim danima?

- Uh, ne dao Bog, ha, ha. Neka budu ovakvi kakvi jesu, pravi momci, sportaši. U Los Angelesu za tri godine bit će u potpunoj igračkoj zrelosti.

Nadamo se i da se neće dotad privikavati još nekoliko puta na nova pravila. Vjerujemo da barem ova posljednja neće mijenjati do početka SP-a...

- Mislim da imamo igrače i ekipu kojoj odgovaraju ova nova pravila, na prvi dojam. Evo, Rinu Burića su čak i spasila, je 'l tako, Rino - završio je sjajno raspoloženi Tucak.

Vaterpolistice prvi put na SP-u

A dan kasnije prema Aziji će i hrvatske vaterpolistice, koje će debitirati na svjetskim smotrama. Sve što trebate znati o odnosu snaga "barakudica" i "barakuda", sažela je izbornica Mia Šimunić.

- Slušala sam Ivicu kako govori da su jaki, iskusni, da ih svi trebaju respektirati, ali kod nas je sve obrnuto. Prvi put igramo na SP-u, nemamo iskustva, štoviše, 13 od 16 djevojaka mlađe je od 20 godina, nikad nismo pobijedili veliku reprezentaciju. Zajednička nam je jedino uigranost. Prije dvije godine baš smo kalkulirali kako bismo mogli na SP 2025. i kalkulacije su uspjele.

Vaterpolistice Jadrana osvojile su kup Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koliko god čudno zazvučalo, za ovu hrvatsku reprezentaciju SP u Singapuru neće biti primarno ovog ljeta. Desetak dana kasnije većinu djevojaka očekuje SP u Brazilu do 20 godina. Njih pet-šest početkom rujna još i EP do 18 godina na Malti...

- Iz tog razloga nismo prerano krenuli s pripremama. Uoči SP-a, u Pekingu ćemo sparirati s Kineskinjama, koje su idealne za nas. Ovo su najbolje vaterpolistice koje smo imali, najsposobnije, najuigranije, prošle su kadetski i juniorski režim. I nadamo se da možemo u Singapuru proći skupinu, što možemo ostvariti u prvoj utakmici protiv Japana. Nitko ne igra poput njih, pobijedili smo ih u juniorskom uzrastu, dok smo prije šest mjeseci sa seniorkama u Istanbulu izgubili 18-26, no vidjeli smo da možemo s njima. A protiv Grčke i Mađarske još ne.

Raspored "barakuda" u skupini D:

12. srpnja: Kina - Hrvatska (6.10)

14. srpnja: Hrvatska - Crna Gora (11.35)

16. srpnja: Grčka - Hrvatska (11.35)

Raspored "barakudica" u skupini C:

11. srpnja: Japan - Hrvatska (10.00)

13. srpnja: Grčka - Hrvatska (7.45)

15. srpnja: Hrvatska - Mađarska (14.45)