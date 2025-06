Ovo je popis 'barakuda' za SP, tu je i jedan debitant. Tucak: 'Ovo su mi najteže odluke'

Hrvatski vaterpolisti posljednjih mjesec dana peglali su formu za Svjetsko prvenstvo, odigrali jake utakmice protiv Mađarske, Italije, Crne Gore, a nakon teških i napornih priprema, izbornik Ivica Tucak odabrao je 15 igrača s kojima će u Singapuru pokušati obraniti zlato koje smo prije godinu dana osvojili u Dohi.

S popisa su otpali Ivan Jurišić, Roko Akrap Vlaho Pavlić i Andrija Bašić, ali potonji će otputovati s 'barakudama' kao džoker u slučaju da se netko od igrača ozlijedi.

Popis reprezentativaca za SP:

Vratari: Marko Bijač, Toni Popadić

Centri: Josip Vrlić, Luka Lončar

Lijeva strana: Luka Bukić, Loren Fatović, Franko Lazić, Tin Brubnjak

Desna strana: Konstantin Harkov, Marko Žuvela, Ante Vukičević, Zvonimir Butić

Bekovi: Rino Burić, Matias Biljaka, Filip Kržić

Na popisu nema našeg prvog topnika i ponajboljeg igrača Jerka Marinića-Kraginića koji će propustiti natjecanje zbog operacije ramena, a ovo prvenstvo bit će debitantsko za kapetana Primorja Tina Brubnjaka (24), koji može igrati lijevo, ali i desno.

- Teška odluka, kao i uvijek, a najteže je uoči Olimpijskih igara. Nije lako. Mijenjaš ovom odlukom neki životni put nekog pojedinca. Bit ću iskren, pred objavljivanje popisa za Pariz sam ‘pukao‘. Nisam mogao izgovoriti na sastanku imena igrača koji idu, tj. koji ne idu. Ali, svi oni znaju kako je to u tom trenutku najbolja odluka za hrvatsku reprezentaciju. Nekoga to pogodi... I ja sam bio igrač, i kroz selekcije ulazio, otpadao - rekao je izbornik Tucak nakon objave popisa.

Sezona je bila duga i iscrpljujuća, nakupio se umor i ozljede, a problema ima Konstantin Harkov.

- Vidjet ćemo kako je Kharkov, zbog ozljede. Za sad je u redu, doktor je rekao kako je ruka u redu, ali ako pođe po zlu, tu je Bašić.

Vlaho Pavlić veliki je hrvatski talent, izbornik ga je htio voditi na SP, ali ipak će morati pričekati na svoje prvo natjecanje sa seniorima.

- Najozbiljnije sam računao na njega da se nije dogodila još jedna ‘divna‘ odluka ljudi koji vode naš sport da se SP za igrače do 20 godina održi uoči seniorskog SP-a. Svaka reprezentacija, a SAD ima petoricu igrača koji su igrali prije neki dan u Zagrebu, a koji su kandidati za nastup u Singapuru. Oni pet. Dakle, razgovarao sam o tome s kolegom Udovičićem, izbornikom SAD-a. Kako taj čovjek može pripremati A reprezentaciju kad su mu petorica igrača na SP-u do 20 godina. Vlaho je izuzetno kvalitetan, već je bio na okupljanjima. On nije jedini od mladih igrača na koje računam i nemojte se iznenaditti ako već na EP-u, koje je u siječnju u Beogradu, u reprezentaciji bude nekoliko tih mladih igrača - rekao je Tucak.

Izbornik je vaterpolistima dao kratki odmor, a onda se 2. srpnja okupljaju u Zagrebu pa putuju u Hong Kong gdje će se zadržati do 9. srpnja, odigrat će prijateljsku utakmicu protiv SAD-a i pokušati se aklimatizirati na uvjete koji ih čekaju u Singapuru. Naši reprezentativci prvu utakmicu igraju 12. srpnja protiv Kine, drugi protivnik je Crna Gora (14. srpnja), a grupnu fazu zaključit ćemo protiv Grčke 16. srpnja. Poprilično teška skupina, no sjajna priprema za ono što nas čeka u nokaut fazi. Turnir traje do 24. srpnja kada je na rasporedu dodjela medalja, a nadamo se da ćemo i treće natjecanje u nizu na postolju ugledati i naše igrače...