HRVATSKA - TURSKA (20.30 SATI)

'Barakude' na EP-u na Turke: Za njih su nekoć igrali i Hrvati koji su zbog toga mijenjali imena

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Aniko Kovacs

Fatović se ozlijedio protiv Rumunjske, prst je natukao Harkov..., no izbornik Ivica Tucak ne očajava

Naši su vaterpolisti drugi krug EP-a u Beogradu otvorili pobjedom 17-9 nad Rumunjskom, a večeras od 20.30 sati čeka ih okršaj s Turskom (HTV 2). "Barakude" tu ne bi trebale imati većih problema, a prolaz u polufinale tražit će protiv Italije (21. siječnja u 18 sati).

POGLEDAJTE VIDEO: Doček Marinić-Kragića i Butića u Skalicama

Doček Marinić-Kragića i Butića u Skalicama 05:23
Doček Marinić-Kragića i Butića u Skalicama | Video: Instagram, Dalmacija Danas

Turska danas nema velikih imena. Prije desetak godina za Turke su nastupala trojica Hrvata - Ivan Bebić, Ivo Brzica i Josip Šutalo. U tim su prilikama morali koristiti turska imena. Bebić je bio Atilla, što znači ponos, Brzica je postao Deniz Sen, odnosno "sretno more", dok je Šutalo izabrao ime Arslan, u prijevodu lav.

Nakon prve četiri utakmice u Beogradu najbolji hrvatski strijelac je Konstantin Harkov s 14 golova. Zvonimir Butić, vaterpolist Jadrana, prati popularnog Kostu s deset pogodaka. Butić je veliko iznenađenje, budući da je do ovog EP-a na kontinentalnim smotrama imao tek jedan gol. Podsjetimo da Butić ima dva brata i četiri sestre. Svi su igrali ili još igraju vaterpolo.

Loren Fatović ozlijedio se protiv Rumunjske, prst je natukao Harkov..., no izbornik je optimist.

- Fatovića je ukočilo u lopatici. Sad, koliko će mu biti potrebno… Ne znam. To je bolno. Harkov je ledio prst. Ma, bit će to sve dobro - rekao je Ivica Tucak.

