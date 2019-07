'Barakude' razbile i Kazahstan, čekaju Nijemce ili Južnu Afriku

Hrvatski vaterpolisti osvojili su prvo mjesto u skupini B na Svjetskom prvenstvu u Gwangjuuu s maksimalnim učinkom od šest bodova nakon što su u susretu posljednjeg, 3. kola svladali slabašne Kazahstance 21-5 (6-1, 5-1, 5-1, 5-2).

Hrvatska je prvo mjesto i izravni prolazak u četvrtfinale osigurala već nakon dva kola uvjerljivim pobjedama protiv Australije (14-4) i SAD-a (17-7), pa je dvoboj protiv Kazahstana bio revijalnog karaktera. Protiv nedoraslog suparnika Hrvatska je već nakon prvih sedam minuta imala prednost od 6-0, a razlika je do kraja dvoboja narasla i do najvećih 18 razlike (21-3) prije no što je Kazahstan u samoj završnici s dva uzastopna gola ublažio poraz.

Najefikasniji u sastavu branitelja naslova svjetskih prvaka bili su Maro Joković i Anđelo Šetka s po tri gola, po dva su se puta u strijelce upisali Loren Fatović, Andro Bušlje, Xavi Garcia, Ante Vukičević, Luka Lončar, Josip Vrlić i Hrvoje Benić, a jedan je gol dodao Lovre Miloš, dok je u sastavu Kazahstana pet igrača postiglo po jedan gol.

Hrvatska će u četvrtfinalu u utorak od 8.30 sati igrati protiv pobjednika susreta Njemačka - JAR koji je na programu u nedjelju od 11.30 sati.

Drugo mjesto u našoj skupini osvojile su SAD koje su u susretu 3. kola svladale Australiju 12-11.

Plasman na olimpijske igre osigurat će samo dvije reprezentacije koje će igrati u finalu, a ako među njima bude Srbija, koja je sudjelovanje na OI ostvarila osvajanjem prvog mjesta u Svjetskoj ligi, onda će u Tokio putovati i trećeplasirana momčad sa SP-a u Južnoj Koreji.

RASPORED ZAVRŠNICE

osmina finala (21. srpnja):

Crna Gora - Australija (7.00 sati)

Grčka - SAD (8.30 sati)

Španjolska - Japan (10.00 sati)

JAR - Njemačka (11.30 sati)

četvrtfinale (23. srpnja):

Srbija - Španjolska/Japan (7.00 sati)

HRVATSKA - JAR/Njemačka (8.30 sati)

Mađarska - Crna Gora/Australija (10.00 sati)

Italija - Grčka/SAD (11.30 sati)

polufinale (25. srpnja):

10.00 i 11.30 sati

utakmica za 3. mjesto i finale (27. srpnja):

10.00 i 11.30 sati

