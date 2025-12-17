'Barakude' srušile ljutog rivala u pripremnom susretu uoči EP-a

Hrvatska vaterpolska reprezentacija upisala je lijepu pobjedu u prijateljskom ogledu protiv Mađarske. U sklopu priprema za Europsko prvenstvo koje će se u siječnju 2026. igrati u Beogradu, Barakude su u srijedu navečer u Szegedu slavile s tijesnih 14-13, pokvarivši tako domaćinu obilježavanje 100. godišnjice osnutka kluba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:44 Kolinda snimila slavlje Barakuda | Video: 24sata/Instagram

Uspjeh dobiva dodatnu težinu s obzirom na to da je Hrvatska nastupila oslabljena. Zbog gripe su izostali Zvonimir Butić, Konstantin Harkov i Toni Popadić, dok Rino Burić nije nastupio zbog ozljede arkade zadobivene na treningu, pa se nije željelo riskirati.

Hrvatska je utakmicu otvorila iznimno uvjerljivo. Momčad Ivice Tucka brzo je povela 3-0 golovima Fatovića i Kržića, natjeravši Mađare u rani zaostatak. Domaćini su se približili na 2-3, no Luka Bukić, koji je kasnije postao prvo ime susreta, svojim je prvim od pet golova ponovno povećao prednost.

Druga četvrtina donijela je izjednačenu borbu. Hrvatska je držala minimalno vodstvo, ali su Mađari uspijevali izjednačiti (4-4, 5-5, 7-7). Krajem druge i početkom treće četvrtine domaćini su serijom od tri gola došli do jedinog vodstva na susretu (8:7).

Hrvatska vaterpolska reprezentacija izborila je finale Europskog prvenstva u Splitu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ipak, ključnom se pokazala treća dionica. Barakude su uzvratile istom mjerom te s tri uzastopna pogotka Bukića i Žuvele preokrenule rezultat na 10-8. Do kraja četvrtine, golovima Žuvele i Mislava Ćurkovića, Hrvatska je povećala prednost na 13-10.

Na početku posljednje četvrtine Vukičević je zabio za najvećih 14-10, čime je pitanje pobjednika praktički bilo riješeno. Unatoč raspoloženom Krisztianu Manherczu, koji je postigao četiri gola, Mađarska nije uspjela preokrenuti. Hrvatsku je predvodio Luka Bukić s pet pogodaka, a o širini momčadi svjedoči podatak da se u strijelce upisalo čak sedam igrača.

- Rezultatski je značaj nikakav ove utakmice jer je prijateljska, pripremna, ali jasno kad igraš, uvijek želiš pobijediti. Zadovoljan sam kako smo odigrali. Vrlo dobra utakmica, posebno neke stvari koje smo željeli podignuti u obrani na višu razinu, sad dobivaju već neke konture. Pogotovo u dijelu presinga. Bolje nego je to bilo dosad i to nam odmah olakšava igru u napadu. Imali smo u napadu neka odlična rješenja, a logično bilo je i malo pada koncentracije, što je isto logično za ovaj dio priprema. No, sve u svemu, vrlo vrlo dobra utakmica - rekao je Ivica Tucak.