VAŽAN TRIJUMF

'Barakude' srušile Nizozemsku i započele lov na završni turnir...

Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima - Singapur 2025., vaterpolo, Kina - Hrvatska | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Hrvatska je pobjedom protiv Nizozemske započela borbu za peto mjesto na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju, posljednje koje vodi na završni turnir koji će se igrati u srpnju u Sydneyu

Admiral

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija 12-8 (3-1, 2-2, 3-2, 4-3) pobjedom protiv Nizozemske započela je borbu za peto mjesto na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju, posljednje koje vodi na završni turnir koji će se igrati u srpnju u Sydneyu.

Loren Fatović i Tin Brubnjak su sa po tri gola predvodili Hrvatsku, Marko Žuvela i Konstantin Harkov su dodali po dva, dok su Bilal Gbadamassi, Marnick Snel i Lars ten Broek bili dvostruki strijelci za Nizozemsku.

Nakon poraza od Španjolske i Italije u prethodna dva nastupa, Hrvatska je protiv Nizozemske držala kontrolu rezultata od početka do kraja. Nakon što je stvorila dva gola prednosti u prvoj četvrtini više niti jednom nije dopustila Nizozemskoj približavanje.

U drugoj utakmici 1. kola razigravanja od petog do osmog mjesta SAD su svladale Srbiju sa 14-12. Hrvatska će u 2. kolu u subotu od 12.30 sati igrati protiv SAD-a, reprezentacije koju je u ponedjeljak svladala sa 16-7, dok će nastup u Alexandropoliju okončati u nedjelju utakmicom protiv Srbije.

