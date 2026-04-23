SVJETSKI KUP
'Barakudice' nemilosrdne na Malti, Rožić zabila osam golova
Hrvatske vaterpolistice odradile su i treći lakši trening na sunčanoj i ugodno toploj Malti. Nakon nemilosrdnih 23-3 protiv Slovačke, pa nešto milosrdnijih 23-11 protiv JAR-a, prema domaćinu turnira Divizije 2 Svjetskog kupa bile su - najblaže. Točno za jedan gol u odnosu na Južnoafrikanke. "Barakudice" su pobijedile 22-11 i očekivano s prvog mjesta okončale grupnu fazu.
Iva Rožić bila je posebno efikasna, zabivši čak osam golova, uz četiri gola Rije Glas, no nagrada za najbolju igračicu utakmice pripala je golmanici Sari Frketić.
Naše djevojke u petak će nastaviti turnir s utakmicom četvrtfinala, a protivnice će saznati tijekom dana nakon raspleta u ostalim skupinama.
