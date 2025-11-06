Barbara Matić borit će se prvi put nakon Olimpijskih igara! Imat će i novo prezime...

Ovogodišnji zagrebački Grand Prix koji se održava od 14. do 16. studenog u Areni Zagreb bit će još posebniji i obilježen povratkom olimpijske pobjednice Barbare Matić (JK „Pujanke“ – Split) na tatami nakon nešto više od godinu dana izbivanja.

Hrvatskim ljubiteljima sporta najzanimljivija kategorija bit će ženska kategorija do 70 kg, u kojoj će nastupiti 30-godišnja Splićanka koja u Zagreb dolazi kao četvrta nositeljica turnira te ulazi u grupu iznimno motiviranih džudašica. Čekaju ju reprezentativna kolegica, svjetski broj 1 i aktualna viceprvakinja svijeta, Lara Cvjetko (JK „Solin“), koja ima status prve nositeljice. U Zagrebu će biti i svjetska prvakinja s ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Budimpešti, Japanka Shiho Tanaka, kao još jedan argument za dolazak svih ljubitelja džuda u Arenu Zagreb.

Cvjetko je, pak, apsolutni favorit u Zagrebu. S posljednjih pet natjecanja se vraća s medaljom - srebro na Svjetskom prvenstvu, bronca na Europskom prvenstvu, zlato na Grand Slamu i dva zlata na Grand Prix turnirima.

Barbara Matić na pobjedničkom postolju tijekom dodjele medalja u judu na Olimpijskim igrama u Parizu

Japan stiže u Zagreb s osam natjecatelja, točnije sedam muškaraca i jednom džudašicom, Shiho Tanakom, aktualnom svjetskom prvakinjom u kategoriji do 70 kg.

Uz spomenute Matić i Cvjetko, Hrvatsku će predstavljati još 25 natjecatelja, od toga 11 džudaša i 14 džudašica.

Zagrebački Grand prix najavio je i glavni tajnik Hrvatskog judo saveza, Miroslav Novković, nekad i sam vrhunski natjecatelj te bivši izbornik reprezentacije koji točno zna koliko je ovaj turnir zaista velik.

- Turnir u Zagrebu dio je svjetske judo turneje koji okuplja najbolje judaše i judašice cijelog svijeta svake godine, a Hrvatska i Zagreb stoji uz rame velikim Grand Slamovima koji se održavaju u Parizu ili Tokiju od kuda judo i potječe. Dvanaesti po redu Grand Prix, iznimno je logistički zahtjevan, a tim od 150 ljudi radi intenzivno posljednja dva mjeseca da bi na tri dana organizirali manifestaciju koja će biti važna stepenica natjecateljima za odlazak na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028 godine. Zagrebački Judo Grand Prix generira preko 5.000 noćenja u tjednu održavanja istog, TV prijenos uživo finalnog bloka sva tri dana iz Arene ide u 120 država, što daje veliki doprinos ekonomiji, ali i promociji Hrvatske te Grada Zagreba - rekao je Novković.

Uz IJF Grand Prix Zagreb, Hrvatski judo savez organizira Kids Camp i radionicu koji se održava u subotu i nedjelju ujutro u OŠ Vladimir Deščak u Kerestincu na kojemu će sudjelovati preko 300 djece iz cijele Hrvatske. Također, Zagreb će 12. i 13. studenog ugostiti i znanstvenike koji se bavem džudom, na 8. znanstvenoj konferenciji kojoj je glavni organizator Kineziološki fakultet u Zagrebu.

Izvlačenje parova na rasporedu je u četvrtak 13. studenog u hotelu Westin, s početkom u 14 sati, a nakon istog uslijedit će konferencija za medije.