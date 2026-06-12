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DOJMOVI NAKON REMIJA

Barbarez: Dobar bod za nas. Lukić: Draže bi mi bilo da ga nisam zabio, a da smo pobijedili

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 6 min
Barbarez: Dobar bod za nas. Lukić: Draže bi mi bilo da ga nisam zabio, a da smo pobijedili
Foto: Claudia Greco

Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti kada je Jovo Lukić glavom iz blizine pogodio suparničku mrežu. Sve do 79. minute BiH je čuvala vodstvo, unatoč kanadskim napadima, a domaćin je do izjednačenja stigao u 79. minuti

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Bosna i Hercegovina remijem je krenula u Svjetsko prvenstvo odigravši 1-1 s Kanadom. 

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Foto: Carlos Osorio

Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti kada je Jovo Lukić glavom iz blizine pogodio suparničku mrežu. Sve do 79. minute BiH je čuvala vodstvo, unatoč kanadskim napadima, a domaćin je do izjednačenja stigao u 79. minuti kada je Cyle Larin pogodio za konačnih 1-1.

- Uvijek je ostaje žal kad imaš vodstvo, ali za nas je dobar bod. Sigurno taj bod nam otvara put prema drugom krugu. Imamo još dvije utakmice i pokušati ćemo pobijediti - rekao je Sergej Barbarez nakon susreta za HRT

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U vršku napada od prve minute krenuo je Jovo Lukić, strijelac vodećeg gola. 

- Svakih od tih 27 igrača ima svoj zadatak. Zato su svi oni tu. Naravno da nam je drago zbog Lukića, jer on napadač i od golova živi - dodao je Barbarez. 

Presretan je bio strijelac prvog gola BiH na Svjetskom prvenstvu. 

- Ovo nisam mogao zamisliti. Draže bi mi bilo da ga nisam zabio, a da smo pobijedili. No, sigurno da nam taj bod otvara put za dalje. Moramo i dalje dati sve od sebe. Hvala navijačima. Kao da smo u Bosni igrali, samo sam naše čuo - zaključio je Lukić. 

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