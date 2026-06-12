Barbarez: Dobar bod za nas. Lukić: Draže bi mi bilo da ga nisam zabio, a da smo pobijedili

Bosna i Hercegovina remijem je krenula u Svjetsko prvenstvo odigravši 1-1 s Kanadom.

Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti kada je Jovo Lukić glavom iz blizine pogodio suparničku mrežu. Sve do 79. minute BiH je čuvala vodstvo, unatoč kanadskim napadima, a domaćin je do izjednačenja stigao u 79. minuti kada je Cyle Larin pogodio za konačnih 1-1.

- Uvijek je ostaje žal kad imaš vodstvo, ali za nas je dobar bod. Sigurno taj bod nam otvara put prema drugom krugu. Imamo još dvije utakmice i pokušati ćemo pobijediti - rekao je Sergej Barbarez nakon susreta za HRT.

Sarajevo: Predstavljeni novi izbornik i sportski direktor nogometne reprezentacije BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL. ilustrativna fotografija

U vršku napada od prve minute krenuo je Jovo Lukić, strijelac vodećeg gola.

- Svakih od tih 27 igrača ima svoj zadatak. Zato su svi oni tu. Naravno da nam je drago zbog Lukića, jer on napadač i od golova živi - dodao je Barbarez.

Presretan je bio strijelac prvog gola BiH na Svjetskom prvenstvu.

- Ovo nisam mogao zamisliti. Draže bi mi bilo da ga nisam zabio, a da smo pobijedili. No, sigurno da nam taj bod otvara put za dalje. Moramo i dalje dati sve od sebe. Hvala navijačima. Kao da smo u Bosni igrali, samo sam naše čuo - zaključio je Lukić.