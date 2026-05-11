Barbarez je objavio širi popis igrača za Svjetsko prvenstvo! Evo tko će sve ići na Mundijal

Sarajevo: Konferencija za medije nogometne reprezentacije BiH uoči utakmice protiv Italije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez (54) je objavio širi popis igrača za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Nakon pobjede nad Italijom, BiH će igrati protiv Kanade, Švicarske i Katra u skupini B

Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je prošireni popis igrača za Svjetsko prvenstvo koje će početi 11. lipnja u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon povijesnog trijumfa protiv Italije, BiH će prvi put nakon 2014. igrati na Mundijalu

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić.

Obrambeni igrači: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac.

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Veznjaci: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

Napadači: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.

Pretpozivi: Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.

BiH će na Mundijalu igrati protiv Kanade (12. lipnja), Švicarske (18. lipnja) i Katra (24. lipnja) u skupini B. Prije toga će Barbarezovi izabranici igrati prijateljske susrete protiv Sjeverne Makedonije i Paname

