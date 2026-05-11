Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez (54) je objavio širi popis igrača za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.
Barbarez je objavio širi popis igrača za Svjetsko prvenstvo! Evo tko će sve ići na Mundijal
Izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je prošireni popis igrača za Svjetsko prvenstvo koje će početi 11. lipnja u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon povijesnog trijumfa protiv Italije, BiH će prvi put nakon 2014. igrati na Mundijalu.
Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić.
Obrambeni igrači: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac.
Veznjaci: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.
Napadači: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.
Pretpozivi: Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.
BiH će na Mundijalu igrati protiv Kanade (12. lipnja), Švicarske (18. lipnja) i Katra (24. lipnja) u skupini B. Prije toga će Barbarezovi izabranici igrati prijateljske susrete protiv Sjeverne Makedonije i Paname.
