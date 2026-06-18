Barbarez prije Švicarca ima samo jednu dilemu u sastavu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Protivnik će joj biti reprezentacija Švicarske. U prvom susretu BiH je odigrala 1-1 protiv Kanade, a javnost BiH zanima s kojih će početnih 11 izbornik Sergej Barbarez krenuti u susret protiv Švicaraca.

Prema pisanju BiH medija jedina dilema u sastavu Sergeja Barbareza trebala bi biti hoće li će od prve minute igrati Kerim Alajbegović ili Amar Memić. Također, sve zanima i je li spreman Edin Džeko.

- Ne znam hoće li Džeko početi. Ustvari znam ali neću vam reći. Šunjić je 100 posto spreman, oporavio se. Vidjet ćemo hoće li igrati - rekao je Barbarez na konferenciji za medije.

Mogući sastav BiH: Vasilj- Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac- Bajraktarević, Tahirović, Bašić, Memić- Demirović, Lukić.