Barbarez zaplakao: Probali smo sve u drugom poluvremenu...

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država 2-0 u šesnaestini finala. Amerikanci su poveli pogotkom Folarina Baloguna u 45. minuti, dok je konačan rezultat u 82. minuti postavio Malik Tillman. Bosna i Hercegovina dio je utakmice igrala s igračem više, ali brojčanu prednost nije uspjela pretvoriti u pogodak. SAD će 7. srpnja od 2 sata po hrvatskom vremenu u osmini finala igrati protiv Belgije.

Nakon utakmice pred kamere je vidno emotivan izašao izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Teško je skrivao suze, ali je pohvalio svoje igrače i zahvalio navijačima na potpori tijekom cijelog turnira.

- Kad izgubite uvijek je tako da nešto fali. Utakmicu gdje smo imali potpuno pod kontrolom, primimo gol našom greškom. Drugo poluvrijeme smo probali sve, ovi momci zaslužuju kompliment. Izraz lica pokazuje koliko sam sretan iako je danas tužan dan.

Barbarez se potom osvrnuo na pokušaje svoje momčadi da dođe do izjednačenja.

- Teško je ponavljati priče iz Walesa i protiv Italije iz Zenice. Bilo je par dobrih situacija, na kraju krajeva primite gol iz slobodnjaka, to je sport.

Na kraju je poslao poruku navijačima.

- Volim sve ove ljude što nas podržavaju, cijelu Bosnu i Hercegovinu - rekao je Barbarez.