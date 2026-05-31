VIDEO Barbir utišao beogradsku Arenu i pobijedio Ilića! 'Koliko god zviždali, oprošteno vam je'

Finale večeri FNC 31 spektakla u beogradskoj Areni bila je borba prvaka Hrvata Đanija Barbira (8-1) i srpskog borca Aleksandra 'Jokera' Ilića (18-7) za pojas u 'middleweight' kategoriji. Pobijedio je Hrvat s polugom u prvoj rundi nakon ekspresnog početka u kojem su oba borca išli na sve ili ništa.

U prvoj rundi izgubio je balans Barbir nakon sjajnog direkta Ilića. Spustio je na pod 'Joker' Hrvata na opće oduševljenje beogradske publike. Nakon što su se vratili u balans obojica, krenula je otvorena paljba. Barbir je to iskoristio i srušio Ilića na pod nakon nekoliko odličnih direkta. Probao je 'anakondu' i 'giljotinu' nad Ilićem, ali izgubio je ubrzo poziciju. Međutim, uspio se vratiti i napraviti polugu nad Ilićem koji je bio primoran tapkati jer je moglo doći do loma ruke.

Nakon pobjede oglasio se Barbir.

- Hvala! Hvala cijeloj publici, hvala Beogradu, koliko god da sad zviždali, svi ste me lijepo ugostili, svi su mi poželjeli sreću. Oprošteno vam je za uvrede, hvala 'Ilketu', meč je bio za*eban, ima revanš od mene kada god poželi - rekao je Barbir.

- Mi borci imamo veliki ego, moramo ostati u igri. Nema zle krvi, ovo je samo sport, htio bih se zahvaliti roditeljima na svemu, u današnje vrijeme teško je naći prave prijatelje, ja ih imam, hvala svima. Moji treneri su moji prijatelji i sve vrijeme čujem podcjenjivanje na naš račun. Samo nas pratite i vidjet ćete sve. Samo hoću da sjednem sa ljudima iz dvorane, pa ćemo vidjeti što dalje, dodao je još sjajni Hrvat.

Oglasio se i domaći 'Joker'.

- Ljudi, hvala na ovolikoj podršci i na ovakvom eventu, dao sam sve od sebe, nije bilo dovoljno. Znam da ste mu zviždali, ali zasluženo je pobijedio, hvala vam ljudi.

Njihova priča i netrpeljivost traju već pet godina. Sve je počelo na samom početku FNC-a, kada se Barbir tek probijao u karijeri, a Ilić bio u KSW-u. Hrvat je tada izašao u medije i rekao da će se na KSW-u boriti protiv Ilića, što srpskom borcu nije nimalo sjelo. Do meča nikada nije došlo, iako su se podbadanja nastavila.

Svjetski prvak u savateu i prvak FNC-a: 'Treniram kod Cro Copa i imam dvije fakultetske diplome'

Sve je ponovno kulminiralo u Zagrebu. Ilić je gostovao u Podcast Inkubatoru kada je Barbir upao u studio i verbalno ga izazvao na meč. Oko toga se digla velika prašina i više nije bilo lijepih riječi, iako su se nakon toga sastali, pružili ruke i dogovorili sparing. I to je primirje bilo kratkog vijeka. Barbir je postao prvak, a potom se otisnuo na Dana White's Contender Series kako bi izborio ugovor s UFC-om. Ondje je poražen i vratio se u FNC. U međuvremenu je Ilić zaredao tri pobjede i sada su se napokon, nakon pet godina prepucavanja borili.

Rezultati FNC 31 spektakla:

Đani Barbir vs. Aleksandar Ilić (poluga, prva runda)

Darko Stošić vs. Greg Hardy (nokaut, treća runda)

Kamil Kraska vs. Ivica Trušček (tehnički nokaut, druga runda)

Marko Bojković vs. Piotr Niedzielski (jednoglasna odluka sudaca)

Hrvoje Sep vs. Vaso Bakočević (nokaut, prva runda)

Tomislav Spahović vs. Valeri Atanasov (jednoglasna odluka sudaca)

Dorobšoh Nabotov vs. Michal Figlak (jednoglasna odluka sudaca)

Stanislav Krofak vs. Aleksandar Janković (jednoglasna odluka sudaca)

Igor Cavalcanti vs. Marek Jakimowicz (tehnički nokaut, prva runda)

Dalibor Dragojević vs. Hanbulat Irisbijev (jednoglasna odluka sudaca)

Luka Pisarić vs. Iago Silva (gušenje, prva runda).