VIDEO Hrvoje Sep ugasio Vasu u MMA debiju i utišao Beograd!

Hrvatski borac i primarno boksač Hrvoje Sep uz zvižduke beogradske Arene ušao je u ring u sklopu FNC 31 spektakla i nokautirao Vasu Bakočevića u prvoj rundi borbe. Ovo je bio jedan od najintrigantnijih mečeva koji su se ikada održali na ovim prostorima, ali nije trajao dugo. Iako je Sepu ovo bio debi na profesionalnoj MMA sceni, pokazao je daleko od toga da je početnik.

U prvoj rundi odmah je Vaso išao na prednju nogu i na pod s Hrvatom. Sep se pokušavao up-kickovima vratiti na noge, ali Bakočević je pokazao iskustvo i smirenost na početku runde i izgledalo je kao da ima kontrolu nad dvobojem.

Međutim, Sep je uspio doći na noge nakon dvije minute i odlično završio meč udarcem lijevom rukom u jetru. Bakočević je odmah pao na pod i sve je bilo jasno nakon. Beogradska Arena je nakon toga utihnula i nastao je pravi muk. Bakovčević sad ima skor 44-25-1, a Sep 1-0.

- Vaso me je prevario, mislio sam da je bitanga i da nije neki čovjek. Sada kada sam ga bolje upoznao, on je jedan od rijetkih ljudi u svijetu koji je bio u zatvoru, a radi konstruktivan posao i primer je mladima. On je bio najpozitivniji, stalno se smije, izvrstan je tip, žao mi je ako sam rekao nešto što nije trebalo - rekao je Sep.

- I ja sam malo varao, prije toga sam trenirao jiu-jitsu, bio jedan od boljih u Hrvatskoj. Kada smo završili u parteru, bio sam smiren i tražio sam šansu, to je moja šansa bila. Ja sam presretan što sam dobio priliku za meč. Pitao me Forgi kako se osjećam, nije ni bitno, ako dođe netko iz MMA, ja sam tu.