'Barca je najbolja na svijetu, a Bayern i nas čeka težak posao'

Odličnom uzvratnom utakmicom u osmini finala Lige prvaka Barcelona je izbacila Napoli (uk. 4-1), a u četvrtfinalu idu na Perišićev Bayern. Trener Setien kaže da uvijek može bolje, ali da ima i najbolju momčad na svijetu

<p>U prvom smo poluvremenu bili odlični. Na ovakvoj razini ne možeš samo igrati svoju igru, već moraš gledati i što protivnik radi. U mislima nam je da ćemo se susretati s vrhunskim momčadima, a na to gledamo optimistično. Znam da je <strong>Barcelona </strong>najbolja momčad na svijetu, rekao je nakon pobjede protiv <strong>Napolija </strong>(3-1) na Nou Campu trener Barcelone <strong>Quique Setien</strong>. </p><p>'Blaugrana' se plasirala u četvrtfinale Lige prvaka gdje će igrati protiv njemačkog <strong>Bayerna</strong>. Tako će se na suprotnim stranama naći hrvatski reprezentativci <strong>Ivan Rakitić </strong>(32) i<strong> Ivan Perišić</strong> (31). Zbog trenutne situacije s pandemijom korona virusa igra se samo jedna utakmica, a prema kladionicama je u njoj favorit njemački klub.</p><p>- Ne bi komentirao te stvari. Morat ćemo odigrati utakmicu protiv nevjerojatnog rivala, a na ovoj razini nema favorita. Istina je da imamo najboljeg igrača na svijetu, ali Lewandowski je dao 13 golova u Ligi prvaka. Oba kluba mogu slaviti - objasnio je Setien.</p><p><strong>Leo Messi</strong> (33) odigrao je odličnu utakmicu protiv Talijana te je zabio prekrasan gol i lukavo izborio penal. Malo se žalio na ozljedu, ali kako stvari stoje, to je bila samo trenutna bol i neće biti problema za Argentinca na završnom turniru u Portugalu. </p><p>- Razgovarao sam s njim i na poluvremenu i nakon utakmice. Udarac je bio vrlo jak i neugodan, ali sve je u redu. Sigurno će igrati protiv Bayerna - rekao je strateg Barcelone.</p><p>U ovoj su im utakmici nedostajali kartonirani <strong>Sergio Busquets</strong> (32) i <strong>Arturo Vidal </strong>(33), a trener 'blaugrane' prokomentirao je i njihovu igru.</p><p>- Da, vidio se nedostatak Busquetsa i Vidala jer oni donose iskustvo, mirnoću i razne druge stvari. No, mislim da nam nisu previše nedostajali jer su <strong>De Jong</strong>, <strong>Roberto </strong>i <strong>Rakitić </strong>odradili dobar posao pa ćemo vidjeti tko će igrati protiv Bayerna - zaključio je Setien. </p><p>Podsjetimo, parovi četvrtfinala Lige prvaka su: Atalanta - PSG (12.8.), RB Leipzig - Atletico (13.8.), Barcelona - Bayern (14.8.) - Manchester City - Lyon (15.8.).</p>