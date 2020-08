\u00a0

<p>Bayern i Barcelona sastat će se u <a href="https://www.24sata.hr/sport/destkovana-barcelona-pokusat-ce-zaustaviti-pomor-divova-710112" target="_blank">četvrtfinalu Lige prvaka</a>! </p><p>Katalonska momčad svladala je Napoli na domaćem terenu 3-1 u utakmici u kojoj je za prvi gol asistirao hrvatski veznjak Ivan Rakitić, a Bayern je ponovno pregazio Chelsea i slavio 4-1. Gol je zabio i<strong> Ivan Perišić</strong>, a dva gola dao je <strong>Robert Lewandowski </strong>koji nastavlja s nestvarno dobrom golgeterskom sezonom.</p><p>Poljak je zabio fantastična 53 gola u 44 utakmice u svim natjecanjima! Njegov dinamični Bayern ima svih osam pobjeda dosad u Ligi prvaka, Bavarci melju sve pred sobom, a gol-razlika im je 31-6.</p><h2>Setien se ne boji Bayerna</h2><p>Trener Barcelone<strong> Quique Setien </strong>svjestan je da ga čeka opasan protivnik, ali Bayernu, čini se, pridodaje pažnje kao i bilo kome drugom:</p><p>- Svi protivnici su jaki i sve utakmice će biti zahtjevne, bit će teško i nama i njima. Oni su izvrsna momčad, ali i mi smo - rekao je Setien koji bi za sljedeću utakmicu mogao imati i problem druge vrste. Leo Messi nakon jednog prekršaja ostao je dugo ležati na zemlji, no Setien je ipak uvjeren da brige - nema.</p><p>Napuljani su, pak, poprilično razočarani porazom:</p><p>- Bio je faul kod prvog gola Lengleta, a i Messi je pametno došao do penala, no ne mislim da je Barcelona bila bolja momčad od nas, osim u realizaciji - rekao je Lorenzo Insigne koji se nada kako će iduće godine ipak imati više sreće.</p><h2>Suarezu statistika ne ide u prilog</h2><p>Lewandowski i Perišić će na suprotnoj strani imati dva dostojna protivnika - Messija i Suareza. I dok je Messi iznudio penal i zabio nevjerojatan gol u kojemu je dvaput pao na pod pa ipak uspio zabiti, Suarez je nastavio s nevjerojatnim nizom, ali ovaj put u lošem smislu - ponovno je zabio na Camp Nou! Što je tu loše? Pa to da već gotovo pet godina nije uspio zabiti u Ligi prvaka u gostima...</p><p> </p><p>Navijači nisu zadovoljni ni predstavom Ivana Rakitića. Raketin odlazak iz Barcelone spominje se već mjesecima, a iako je asistirao za prvi gol Lengletu, Marca je njegov nastup prilično iskritizirala:</p><h2>Navijači: Rakitić najgori na terenu</h2><p>- Imao je neka očajna dodavanja, kasnio je na sve 50-50 lopte. Kao posljedica njegove sporosti, došlo je do penala na Mertensu koji je dao Napoliju tračak nade. Noć za zaboraviti za Hrvata.</p><p>Taj opis njegove igre napisali su Španjolci na anketi za navijače na kojoj se biralo najboljeg igrača jednostavnom odlukom - strelica gore za dobar nastup i strelica dolje za loš nastup. Od 14 igrača u anketi, Raketa je bio - 14., zadnji. Jedini koga su navijači barem blizu iskritizirali? Trener Setien...</p><p>Parovi četvrtfinala: Atalanta - PSG (12.8.), RB Leipzig - Atletico (13.8.), Barcelona - Bayern (14.8.) - Manchester City - Lyon (15.8.)</p>