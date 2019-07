Barca predstavila De Jonga, Ajax mu zahvalio u novinama

Najbolji mladi vezni igrač na svijetu, Frenkie De Jong (22) prešao je nakon četiri godine iz Ajaxa u Barcelonu uz odštetu od 75 milijuna eura i time je postao najskuplji nizozemski nogometaš u povijesti. U čast tome, Ajax je zakupio cijelu stranicu u svim katalonskim dnevnim novinama uz sliku nasmijanog De Jonga i poruku:

"Barcelono, uživaj u njemu ubuduće kao što smo mi do sada. Frenkie, sve najbolje!", stoji u novinama.

Ova je gesta oduševila Katalonce, ali i ostatak sportskoga svijeta budući da svoje poštovanje prema nekom igraču, osobito onome koji napušta klub, na ovaj način do sada nije pokazao apsolutno nitko.

Uz to, osim novina, zakupili su i autobus na kojemu su napravili isti natpis i on sada prolazi ulicama Barcelone, a iznenađeni građani ga fotografiraju na različitim lokacijama i objavljuju na svojim društvenim mrežama.

Ajax are currently driving a bus through Barcelona, telling Barcelona fans to enjoy the signing of Frenkie de Jong. 🇳🇱



Class act! 👏🏻



📸: @AFCAjax pic.twitter.com/U2ZsRM7Ibf