Barcelona dovela hrvatskog trenera. Jurica Žuža bit će dio Sekulićeva stožera u velikanu

Bivši hrvatski košarkaš Jurica Žuža (48) postao je pomoćni trener Barcelone, gdje će biti dio stručnog stožera novog trenera Aleksandera Sekulića koji je potpisao dvogodišnji ugovor. Žuža i slovenski trener Sekulić već su zajedno radili u tri europska kluba - češkom Nymburku, ruskom Lokomotivu Kubanju i Zenitu iz Sankt Peterburga.

Barcelona u novu sezonu ulazi nakon što je prošle sezone u finalu doigravanja prvenstva izgubila od Valencije sa 3-1 u pobjedama. Katalonski klub prošle sezone nije osvojio nijedan trofej, ali se nakon dvije godine ponovno plasirao u finale domaćeg prvenstva.

Za Žužu je angažman u katalonskom velikanu jedan od najvećih izazova u dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Nakon završetka igračke karijere, koju je počeo u Zadru, posvetio se 2016. radu u stručnim stožerima. Sekulić je, pak, došao u Barcelonu iz Dubaija.

Njih dvojica će debitirati na Barceloninoj klupi 19. rujna u katalonskom gradu Badaloni u polufnalu španjolskog Superkupa protiv Valencije. Drugi par su Joventut i Baskonia.