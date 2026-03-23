FINANCIJSKA INJEKCIJA

Velike vijesti za Barcelonu! Na račun će joj sjesti 30 mil. eura

Piše Ivan Kužela,
Velike vijesti za Barcelonu! Na račun će joj sjesti 30 mil. eura
Foto: Albert Gea

Barcelona je pobijedila Rayo 1-0, a Ronald Araujo zabio je jedini gol. Katalonci su s tom pobjedom prvi osigurali Ligu prvaka sljedeće sezone te postali prvi klub s pravom nastupa iduće sezone u elitnom natjecanju

Barcelona je u nedjelju pobijedila Rayo Vallecano 1-0, a jedini gol na susretu zabio je kapetan Ronald Araujo u 24. minuti utakmice. Katalonski gigant imao je korner kojeg je izveo Joao Cancelo, a na drugoj stativi našao se često kritizirani urugvajski stoper koji je glavom pospremio loptu u mrežu.

Ova pobjeda matematički je osigurala 'blaugrani' sudjelovanje u Ligi prvaka iduće sezone; s time su postali prvim od 36 klubova koji je osigurao nastup na prestižnom natjecanju iduće sezone. S time će zaraditi najmanje 18 milijuna eura, a uz televizijska prava može dobiti financijsku injekciju od 30 milijuna eura, a možda i više.

Rayo se pokazao kao dostojan protivnik i kroz susret su imali osam pokušaja i četiri u okvir gola. Joan Garcia sve je obranio i pokazao se ključnim igračem na susretu. Barcelonina obrana ove sezone predstavlja veliki problem koji napad s Raphinhom, Yamalom i Lewandowskim uspijeva kompenzirati kroz većinu susreta. Međutim, s ovakvom igrom teško se može nadati boljem rezultatu u Ligi prvaka. Ondje će igrati u četvrtfinalu protiv Atletica. 

LaLiga - FC Barcelona v Rayo Vallecano
Foto: Albert Gea

Barcelona je s pobjedom pobjegla četiri boda drugom Real Madridu koji je u madridskom derbiju slavio protiv Atletica (3-2). Momčad Hansija Flicka ima 73 boda nakon 29 odigranih kola i do kraja prvenstva ostalo je još devet kola. Peti Real Betis ima 44 boda, odnosno 29 manje, što znači da Barcelona u teoriji sa svakim porazom do kraja prvenstva može minimalno biti četvrta. 

Komentari 0
