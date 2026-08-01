Barcelona je zainteresirana za zvijezdu Benfice, a hrvatski napadač mogao bi profitirati

Španjolski prvak Barcelona još uvijek traži zamjenu za Roberta Lewandowskog koji se oprostio od kluba, a pojačanje na poziciji napadača potencijalno vide u napadaču Benfice Vangelisu Pavlidisu. Klupski suigrač je to i hrvatskog reprezentativca Franje Ivanovića čiji bi transfer mogao izravno utjecati na budućnost Hrvata u lisabonskom klubu.

Španjolski mediji bliski Kataloncima prenose da je klub ozbiljno zainteresiran za dovođenje Pavlidisa koji je tijekom prošle sezone zabio 30 golova, a šest puta je asistirao u 53 nastupa. Benfica je svjesna da u njemu ima dragulja te ga nije spremna samo tako pustiti. Na transfer će pristati jedino ako prime ponudu koju smatraju dovoljnom. Prema pisanju Mundo Deportiva, portugalski klub od Juventusa je tražio 40 milijuna eura, a jednako bi bilo potrebno Barceloni da počne s pregovorima.

Podgorica: Zagrijavanje igrača prije početka utakmice Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

U slučaju da Pavlidis napusti Benficu, najviše bi profitirao Franjo Ivanović koji se prošle sezone nije uspio nametnuti kao standardni prvotimac. Međutim, Hrvatu je ovog ljeta došla dodatna konkurencija, kolumbijski reprezentativac Jhon Duran, koji je došao na posudbu iz Al Nassra.

Ako Pavlidis odluči karijeru nastaviti u Barceloni, to može promijeniti sve. Ivanović bi tako ostao bez glavnog konkurenta u napadu, a Duran bi bio ozbiljna opcija uz mladog Anisija Cabrala. Portugalski mediji prenose da bi u tom slučaju Ivanović dobivao više prilika da zaigra među prvih 11.

Podsjetimo, Ivanović ima ugovor s Benficom još četiri godine, ali mogući odlazak grčkog napadača mogao bi mu otvoriti vrata. Ukoliko Barcelona dogovori transfer Pavlidisa, hrvatskom reprezentativcu to će biti prilika za još jedno dokazivanje u jednom od najvećih portugalskih klubova.