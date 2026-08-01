Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRILIKA ZA IVANOVIĆA

Barcelona je zainteresirana za zvijezdu Benfice, a hrvatski napadač mogao bi profitirati

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Barcelona je zainteresirana za zvijezdu Benfice, a hrvatski napadač mogao bi profitirati
4
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Španjolski mediji bliski Kataloncima prenose da je klub ozbiljno zainteresiran za dovođenje Pavlidisa koji je tijekom prošle sezone zabio 30 golova, a šest puta je asistirao u 53 nastupa

Admiral

Španjolski prvak Barcelona još uvijek traži zamjenu za Roberta Lewandowskog koji se oprostio od kluba, a pojačanje na poziciji napadača potencijalno vide u napadaču Benfice Vangelisu Pavlidisu. Klupski suigrač je to i hrvatskog reprezentativca Franje Ivanovića čiji bi transfer mogao izravno utjecati na budućnost Hrvata u lisabonskom klubu. 

Španjolski mediji bliski Kataloncima prenose da je klub ozbiljno zainteresiran za dovođenje Pavlidisa koji je tijekom prošle sezone zabio 30 golova, a šest puta je asistirao u 53 nastupa. Benfica je svjesna da u njemu ima dragulja te ga nije spremna samo tako pustiti. Na transfer će pristati jedino ako prime ponudu koju smatraju dovoljnom. Prema pisanju Mundo Deportiva, portugalski klub od Juventusa je tražio 40 milijuna eura, a jednako bi bilo potrebno Barceloni da počne s pregovorima. 

Podgorica: Zagrijavanje igrača prije početka utakmice Crna Gora - Hrvatska
Podgorica: Zagrijavanje igrača prije početka utakmice Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

U slučaju da Pavlidis napusti Benficu, najviše bi profitirao Franjo Ivanović koji se prošle sezone nije uspio nametnuti kao standardni prvotimac. Međutim, Hrvatu je ovog ljeta došla dodatna konkurencija, kolumbijski reprezentativac Jhon Duran, koji je došao na posudbu iz Al Nassra.

LOV NA FRANJU 'Vatreni' nakon samo godinu dana mijenja klub? Želi ga čak pet klubova, Španjolci su blizu
'Vatreni' nakon samo godinu dana mijenja klub? Želi ga čak pet klubova, Španjolci su blizu

Ako Pavlidis odluči karijeru nastaviti u Barceloni, to može promijeniti sve. Ivanović bi tako ostao bez glavnog konkurenta u napadu, a Duran bi bio ozbiljna opcija uz mladog Anisija Cabrala. Portugalski mediji prenose da bi u tom slučaju Ivanović dobivao više prilika da zaigra među prvih 11. 

Podsjetimo, Ivanović ima ugovor s Benficom još četiri godine, ali mogući odlazak grčkog napadača mogao bi mu otvoriti vrata. Ukoliko Barcelona dogovori transfer Pavlidisa, hrvatskom reprezentativcu to će biti prilika za još jedno dokazivanje u jednom od najvećih portugalskih klubova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hit Vukovarac odbio unosan transfer, Real na pragu najvećeg transfera ljeta
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hit Vukovarac odbio unosan transfer, Real na pragu najvećeg transfera ljeta

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda
IDU PRED OLTAR

FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda

Cristiano Ronaldo i Georgina ovih dana našli su se u centru pažnje nakon što je društvenim mrežama počela kružiti pozivnica za vjenčanje
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026