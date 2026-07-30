'Vatreni' nakon samo godinu dana mijenja klub? Želi ga čak pet klubova, Španjolci su blizu

Španjolski nogometni prvoligaš Betis u razgovorima je s Benficom oko dovođenja hrvatskog napadača Franje Ivanovića, izvijestile su u četvrtak portugalske novine A Bola i O Jogo. Benfica je navodno spremna prodati 22-godišnjeg Ivanovića kojeg je prije godinu dana kupila za 22,8 milijuna eura od belgijskog Union Saint-Gilloisea.

"Španjolski klub već je uspostavio kontakt s Benficom i pokazuje ozbiljnu namjeru da realizira posao, premda još nije odlučeno hoće li se transfer ostvariti kao izravna kupnja ili posudba s opcijom otkupa. Prioritet Benficina vodstva jest trajna prodaja ili, kao alternativa, dogovor koji uključuje obvezni otkup nakon posudbe", tvrdi A Bola.

Betis i Benfica nisu se javno očitovali o ovim napisima. Betis, koji će ove sezone igrati u Ligi prvaka, potvrdio je prije šest dana da traži napadača.

- Istina je da tijekom prijelaznog roka analiziramo različite opcije za poziciju središnjeg napadača - izjavio je sportski direktor Manu Fajardo u obraćanju medijima.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Naravno, uvijek nastojimo nadopuniti ono što već imamo u momčadi. Jasno nam je kakav profil napadača želimo. Trener Manuel Pellegrini također vrlo dobro zna kakvog napadača želi i sada je na nama da iskoristimo trenutak. Tržište je u ovom trenutku izrazito napuhano, a posebno kada je riječ o središnjim napadačima. Zato ne treba žuriti s odlukama - dodao je.

Ivanović je ovog ljeta dobio konkurenciju u napadu Benfice dolaskom 22-godišnjeg kolumbijskog reprezentativca Jhona Durána. Prošle sezone se nije uspio nametnuti u početnoj postavi lisabonskog kluba jer je tadašnji trener Jose Mourinho postavljao formaciju s jednim napadačem u vrhu davavši prednost grčkom reprezentativcu Vangelisu Pavlidisu, koji je još uvijek ondje. Benficu je ljetos napustio Mourinho preuzevši klupu Real Madrida, a na njegovo mjesto je došao Marco Silva iz londonskog Fulhama.

Za situaciju s Ivanovićem, koji s Benficom ima ugovor na još četiri godine, raspituju se i drugi klubovi. U Italiji novine La Gazzetta dello Sport spominju mogućnost da se u utrku uključi Lazio dok mediji u Turskoj pišu da interes pokazuje istanbulski Galatasaray. Interes su navodno iskazali i engleski Hull City hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića i talijanski Como.