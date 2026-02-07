Obavijesti

Sport

Komentari 0
UVJERLJIVA POBJEDA

Barcelona lako protiv Mallorce

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Barcelona lako protiv Mallorce
2
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Nakon treće uzastopne pobjede, 19. u ligi, Barcelona je prva s 58 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida, koji ima utakmicu manje. Mallorca je pretrpjela 11. poraz i zauzima 15. mjesto na tablici s 24 boda

Admiral

Nogometaši Barcelone su kod kuće pobijedili Mallorcu 3-0, u utakmici 23. kola španjolskog prvenstva i učvrstili se na vrhu tablice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev 01:11
Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev | Video: 24sata/reuters

Barcelona je povela u 29. minuti golom Roberta Lewandowskog, a prednost je udvostručio Lamine Yamal u 61. minuti. Dani Olmo je asistirao kod oba gola. Konačan rezultat postavio je Marc Bernal u 83. minuti.

LaLiga - FC Barcelona v RCD Mallorca
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Nakon treće uzastopne pobjede, 19. u ligi, Barcelona je prva s 58 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida, koji ima utakmicu manje. Mallorca je pretrpjela 11. poraz i zauzima 15. mjesto na tablici s 24 boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Francuska 11-10 TOOOOOOOO! Imamo broncu!
BRONČANI FUTSALAŠI

Hrvatska - Francuska 11-10 TOOOOOOOO! Imamo broncu!

Hrvatski futsalaši osvojili su prvu medalju u povijesti nakon prave drame šesteraca! Hrvatska je slomila jaku Francusku u prepunoj Areni Stožice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026