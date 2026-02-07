Nakon treće uzastopne pobjede, 19. u ligi, Barcelona je prva s 58 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida, koji ima utakmicu manje. Mallorca je pretrpjela 11. poraz i zauzima 15. mjesto na tablici s 24 boda
UVJERLJIVA POBJEDA
Barcelona lako protiv Mallorce
Čitanje članka: < 1 min
Nogometaši Barcelone su kod kuće pobijedili Mallorcu 3-0, u utakmici 23. kola španjolskog prvenstva i učvrstili se na vrhu tablice.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Barcelona je povela u 29. minuti golom Roberta Lewandowskog, a prednost je udvostručio Lamine Yamal u 61. minuti. Dani Olmo je asistirao kod oba gola. Konačan rezultat postavio je Marc Bernal u 83. minuti.
Nakon treće uzastopne pobjede, 19. u ligi, Barcelona je prva s 58 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida, koji ima utakmicu manje. Mallorca je pretrpjela 11. poraz i zauzima 15. mjesto na tablici s 24 boda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+