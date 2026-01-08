Barcelona melje sve redom! Hoće li ponoviti podvig iz 2015.?

Početak sezone nije izgledao najbolje za Barcelonu, ali u ovom trenutku, čini se da je to daleka prošlost. Katalonci melju sve pred sobom i u ovom se trenutku nameću kao prvi favoriti za sve trofeje.

Od poraza kod Chelseaja (3-0), Barcelona je nanizala devet pobjeda u svim natjecanjima! Štoviše, od poraza u El Clasicu (2-1), momčad Hansija Flicka u La Ligi ima devet pobjeda, od kojih su neke stigle s vrlo nezgodnih gostovanja.

U odnosu na prošlu sezonu i početak iste, njemački trener u principu nije ništa mijenjao. Barcelona od najvećih europskih klubova ima vjerojatno najmanje problema s ozljedama i izostancima, a igrači poput Raphinhe, Pedrija i Garcije pronašli su svoju top formu.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Barcelona je s 49 bodova u 19 kola vodeća momčad lige i u ovom će ritmu osvojiti nevjerojatnih 98 bodova na kraju! Ipak, treba reći kako je u nekim utakmicama (Villarreal, Espanyol, Alaves) bodove osigurao i sjajni Joan Garcia na golu s nekoliko vrhunskih obrana, iako su ti dvoboji mogli otići na obje strane.

Pobjedom protiv Athletica (5-0) u polufinalu Superkupa Barcelona se plasirala u finale i bit će favorit za trofej, bilo protiv Reala ili protiv Atletica. Nakon Superkupa idu u goste Racingu 14. siječnja u Kupu, a 18. ovog mjeseca i Real Sociedadu u prvenstvu.

Ako Barcelona pobijedi iduće tri utakmice, već će se nazirati konture vrlo uspješne sezone, barem sudeći po trenutačnom stanju. Posljednju trostruku krunu (liga, Liga prvaka, Kup) katalonski je klub osvojio 2015., hoće li i 11 godina kasnije?