Obavijesti

Sport

Komentari 0
POBJEDA ZA POBJEDOM

Barcelona melje sve redom! Hoće li ponoviti podvig iz 2015.?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Barcelona melje sve redom! Hoće li ponoviti podvig iz 2015.?
3
Foto: STRINGER/REUTERS

Barcelona je s 49 bodova u 19 kola vodeća momčad lige i u ovom će ritmu osvojiti nevjerojatnih 98 bodova na kraju! Ipak, treba reći kako je u nekim utakmicama (Villarreal, Espanyol, Alaves) bodove osigurao i sjajni Joan Garcia na golu

Admiral

Početak sezone nije izgledao najbolje za Barcelonu, ali u ovom trenutku, čini se da je to daleka prošlost. Katalonci melju sve pred sobom i u ovom se trenutku nameću kao prvi favoriti za sve trofeje. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev 01:11
Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev | Video: 24sata/reuters

Od poraza kod Chelseaja (3-0), Barcelona je nanizala devet pobjeda u svim natjecanjima! Štoviše, od poraza u El Clasicu (2-1), momčad Hansija Flicka u La Ligi ima devet pobjeda, od kojih su neke stigle s vrlo nezgodnih gostovanja. 

U odnosu na prošlu sezonu i početak iste, njemački trener u principu nije ništa mijenjao. Barcelona od najvećih europskih klubova ima vjerojatno najmanje problema s ozljedama i izostancima, a igrači poput Raphinhe, Pedrija i Garcije pronašli su svoju top formu. 

LaLiga - FC Barcelona v Athletic Bilbao
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Barcelona je s 49 bodova u 19 kola vodeća momčad lige i u ovom će ritmu osvojiti nevjerojatnih 98 bodova na kraju! Ipak, treba reći kako je u nekim utakmicama (Villarreal, Espanyol, Alaves) bodove osigurao i sjajni Joan Garcia na golu s nekoliko vrhunskih obrana, iako su ti dvoboji mogli otići na obje strane.

Pobjedom protiv Athletica (5-0) u polufinalu Superkupa Barcelona se plasirala u finale i bit će favorit za trofej, bilo protiv Reala ili protiv Atletica. Nakon Superkupa idu u goste Racingu 14. siječnja u Kupu, a 18. ovog mjeseca i Real Sociedadu u prvenstvu. 

Ako Barcelona pobijedi iduće tri utakmice, već će se nazirati konture vrlo uspješne sezone, barem sudeći po trenutačnom stanju. Posljednju trostruku krunu (liga, Liga prvaka, Kup) katalonski je klub osvojio 2015., hoće li i 11 godina kasnije? 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju
FOTO: SAVRŠENI KARLO

Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju

Karlo Godec jedan je od dvojice Gospode "Savršeni" u novoj sezoni. On je rukometaš s modnim brendom. Njegova priča o uspjehu i gubitku dirnut će gledatelje, a hoće li pronaći onu pravu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026