Barcelona može napraviti Realu što nije nikad u povijesti! Špalir je izbjegnut, ali čast je na kocki

Barcelona je na korak do obrane naslova prvaka La Lige, a priliku za matematičku potvrdu imat će u nedjelju u najvećoj mogućoj utakmici - El Clásicu protiv Real Madrida na svom Camp Nou (nedjelja, 21 sat). Kataloncima je za veliko slavlje dovoljan samo jedan bod, dok Real mora pobijediti kako bi odgodio neizbježno i sačuvao barem teoretske šanse za naslov.

Jedan bod za feštu usred Katalonije

Računica za momčad Hansija Flicka je savršeno jasna. S 11 bodova prednosti četiri kola prije kraja, pobjeda ili remi donose im nedostižnu prednost i 29. naslov prvaka u klupskoj povijesti. Real Madrid je pobjedom protiv Espanyola 2-0, uz dva gola Viniciusa Juniora, tek privremeno odgodio slavlje rivala, ali je istovremeno stvorio pozornicu za dramu epskih razmjera. Dok je Barcelona u nevjerojatnoj formi s deset uzastopnih pobjeda u prvenstvu, madridski klub se od veljače muči, gubeći bodove protiv momčadi poput Osasune, Getafea i Mallorce, što ih je i dovelo u ovu nezavidnu situaciju.

Osim samog prestiža osvajanja naslova, ovaj El Clásico ima i povijesnu težinu. Naime, u gotovo stogodišnjoj povijesti španjolskog prvenstva, naslov prvaka nikada nije odlučen u izravnom okršaju Barcelone i Real Madrida. Mogućnost da podignu trofej nakon pobjede nad najvećim rivalom bila bi, bez sumnje, poseban užitak za navijače Barcelone i potvrda njihove domaće dominacije.. Za Real Madrid, takav bi scenarij bio ravan noćnoj mori.

Drama oko "špalira" koja ne prestaje

Pobjedom protiv Espanyola, Real je izbjegao neugodnu obvezu da Barceloni priredi "pasillo", tradicionalni špalir kojim se odaje počast novom prvaku. No, rasprava o ovom činu poštovanja i dalje je glavna tema u španjolskim medijima. Odnosi između klubova su na niskoj razini, dodatno narušeni "aferom Negreira", a iz Madrida stižu signali da špalira ne bi bilo ni da je situacija bila drugačija.

Tradicija je postala kontroverzna posljednjih godina, a sve je kulminiralo 2018. kada je Real pod vodstvom Zinedinea Zidanea odbio napraviti špalir Barceloni, pravdajući to činjenicom da ni Katalonci godinu ranije nisu iskazali poštovanje Realu nakon osvajanja Svjetskog klupskog prvenstva. Prema svemu sudeći, ovaj čin poštovanja postao je više političko pitanje nego sportski običaj.

Ova sezona za Real Madrid je za zaborav. Nakon ispadanja iz Lige prvaka od Bayerna, momčad djeluje nezainteresirano, sporo i bez prave ideje. Unutarnji problemi izbijaju na površinu, poput smijeha Alvara Carrerasa s klupe nakon što nije ušao u igru ili kritika kapetana Danija Carvajala na račun suigrača. Dodatno ulje na vatru dolio je i Kylian Mbappé, čiji je privatni put u Italiju tijekom oporavka od ozljede loše primljen unutar kluba, a njegov nastup u El Clásicu i dalje je pod velikim upitnikom, što je potvrdio i sam trener. Poraz na Camp Nou i prepuštanje naslova Barceloni bili bi bolan pečat na katastrofalnu sezonu bez trofeja.

*uz korištenje AI-a