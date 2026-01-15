Obavijesti

POBJEDA KATALONACA

Barcelona nije imala problema s drugoligašem, ide dalje u Kupu

Piše HINA,
Barcelona nije imala problema s drugoligašem, ide dalje u Kupu
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Barca je pobijedila Racing, klub iz druge lige, s 2-0 i plasirala se u četvrtfinale Kupa Kralja. Golove su zabijali Ferran Torres i Lamine Yamal, te Racing nije imao puno prilika

Nogometaši Barcelona izborili su plasman u četvrtfinale Kupa kralja nakon što su na gostovanju pobijedili drugoligaša Racing Santander sa 2-0. Za razliku od Real Madrida koji je šokantno ispao od Albacetea, 17. momčadi "Segunde", Barca nije dopustila iznaneđenje.

Vodeći sastav druge lige je pružio dobar otpor, ali je Barca na koncu slavila sa 2-0. Strijelci su bili Ferran Torres u 66. minuti, te Lamine Yamal u petoj minuti sudačke nadoknade. Racing je dva puta tresao suparničku mrežu, ali su oba gola poništena zbog zaleđa.

U četvrtfinale se probila i Valencia koja je na gostovanju porazila drugoligaša Burgos sa 2-0. Ruben Iranzo (10) i Umar Sadiq (50) su bili strijelci za "Šišmiše". Ranije su se u četvrtfinale probili Atletico Madrid, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Real Betis, Alaves i Albacete.

