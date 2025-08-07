Obavijesti

Sport

Komentari 1
NIJE VIŠE KAPETAN

Barcelona odgovorila na ucjenu Ter Stegena i oduzela mu vrpcu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON

Barcelona je namjeravala iskoristiti njegovu dugotrajnu odsutnost kako bi se pridržavala propisa La Lige o financijskom fair-playu i registrirala svoje nove igrače. No Ter Stegenovo odbijanje da to učini, to čini nemogućim

Barcelona je u četvrtak objavila da oduzima kapetansku vrpcu svom vrataru Marcu-Andréu ter Stegenu zbog disciplinskog postupka koji je katalonski klub pokrenuo protiv njemačkog nogometaša u utorak.

"Nakon disciplinskog postupka pokrenutog protiv Marca-Andréa ter Stegena i do konačnog rješenja ovog pitanja, klub je, u dogovoru sa sportskim direktorom i trenerskim stožerom, odlučio privremeno mu oduzeti kapetansku vrpcu prve momčadi", napisala je Barça u kratkoj izjavi.

"Tijekom tog razdoblja, dužnosti prvog kapetana preuzet će sadašnji drugi kapetan, Ronald Araujo", dodaje aktualni španjolski prvak.

Prisiljen napustiti klub nakon dvije sezone obilježene teškim ozljedama, 33-godišnji vratar, koji je nedavno operirao leđa, ušao je u sukob s upravom odbijajući dopustiti Barçi da podijeli njegove medicinske podatke s La Ligom kako bi tijelo moglo procijeniti duljinu njegove nedostupnosti.

UEFA Nations League Spiel um Platz 3 - 24/25 - Deutschland - Frankreich
Foto: Marcus Hirnschal

Kako piše katalonski tisak, Barcelona je namjeravala iskoristiti njegovu dugotrajnu odsutnost kako bi se pridržavala propisa La Lige o financijskom fair-playu i registrirala svoje nove igrače. No Ter Stegenovo odbijanje da to učini, to čini nemogućim. U Barci, koja je još uvijek u financijskom minusu dok čeka privremeno ponovno otvaranje Camp Noua, vjeruju da bi im Ter Stegenov stajalište moglo nanijeti sportsku i ekonomsku štetu.

Njemački vratar, koji je na izlazu iz Barcelone nakon dolaska mladog Joana Garcije i produljenjem ugovora s iskusnim Wojciechom Szczesnyjem, suočen je s teškim sankcijama, uključujući raskid ugovora, prema propisima La Lige.

