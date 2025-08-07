Obavijesti

DRAMA U ŠPANJOLSKOJ

Barcelona u otvorenom ratu s kapetanom! Ikona kluba odbila je suradnju, Katalonci ga tuže?

Piše Luka Tunjić,
2
Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON

U Barceloni vjeruju da je golman, svjestan financijskih pravila, namjerno postavio kraći rok oporavka kako bi zaštitio svoj status i izbjegao da klub iskoristi njegovu ozljedu za financijske manevre

Saga koja potresa temelje katalonskog diva dobila je novi, dramatičan zaplet. Odnosi između uprave Barcelone i kapetana Marca-Andrea ter Stegena dosegli su točku s koje, čini se, nema povratka. Klub je otkazao ključni sastanak s njemačkim vratarom, čime je sukob eskalirao do razine otvorenog rata, a komunikacijski kanali su u potpunosti prekinuti.

Ono što je započelo kao problem s ozljedom leđa, pretvorilo se u krizu povjerenja koja prijeti budućnosti jednog od najvažnijih igrača u momčadi.

OFENZIVAC BARCELONE Dani Olmo: Hansi Flick govori španjolski samo kad nije ljut. Trofej Lige prvaka nam je san...
Dani Olmo: Hansi Flick govori španjolski samo kad nije ljut. Trofej Lige prvaka nam je san...

Rat zbog medicinskog izvještaja

Srž problema leži u jednom dokumentu, medicinskom izvještaju koji je Ter Stegen odbio potpisati. Nakon što je samostalno objavio da odlazi na operaciju leđa i procijenio svoj oporavak na otprilike tri mjeseca, klub je pripremio službeni izvještaj koji sugerira znatno duže razdoblje izbivanja od čak pet mjeseci.

Nations League - Semi Final - Germany v Portugal
Foto: Michaela Stache/REUTERS

Ova razlika od dva mjeseca nije samo medicinske prirode, već ima ogromne financijske implikacije. Prema strogim pravilima financijskog fair-playa La Lige, klasifikacija ozljede kao dugotrajne (preko pet mjeseci) omogućila bi Barceloni oslobađanje značajnog dijela Ter Stegenovog ugovora.

NEVJEROJATNA SITUACIJA Bivšeg igrača Barcelone i Rome pas je ugrizao za genitalije
Bivšeg igrača Barcelone i Rome pas je ugrizao za genitalije

Taj bi novac bio ključan za registraciju novih pojačanja u zimskom prijelaznom roku, što je za financijski opterećen klub apsolutni prioritet. Ter Stegenovo odbijanje da potpiše dokument koji bi mu produžio službeni oporavak doživljeno je kao izravan udarac na interese kluba.

Laportin bijes i stegovni postupak

Odluka kapetana da djeluje samostalno i suprotno klupskoj strategiji izazvala je lavinu bijesa u uredima Camp Noua. Predsjednik Joan Laporta, prema izvorima bliskim klubu, potez njemačkog vratara smatra činom loše vjere i izdajom kapetanske odgovornosti. Frustracija je kulminirala otvaranjem pravnog postupka protiv Ter Stegena, a otkazivanje sastanka jasan je signal da je strpljenje uprave u potpunosti iscrpljeno.

LaLiga - Real Valladolid v FC Barcelona
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Situacija je dodatno komplicirana činjenicom da je Ter Stegen javno govorio o svojoj operaciji i oporavku, stvarajući narativ koji se ne poklapa s onim što je klubu potrebno. U Barceloni vjeruju da je golman, svjestan financijskih pravila, namjerno postavio kraći rok oporavka kako bi zaštitio svoj status i izbjegao da klub iskoristi njegovu ozljedu za financijske manevre.

Skup razvod i podrška iz Njemačke

LUKA "U SRIDU" Kad maestro uzvrati udarac: Barcelona je ismijala Modrića. Njegov ih je odgovor šokirao!
Kad maestro uzvrati udarac: Barcelona je ismijala Modrića. Njegov ih je odgovor šokirao!

Iako se čini da je razlaz neizbježan, Barcelona se nalazi u nezavidnoj poziciji. Jednostrano raskidanje ugovora s Ter Stegenom koštalo bi klub vrtoglavih 42 milijuna eura bruto, što bi predstavljalo financijski udarac koji si posrnuli div jednostavno ne može priuštiti. Klub je stoga u svojevrsnoj pat-poziciji: želi se riješiti "neposlušnog" kapetana, ali za to nema sredstava.

U međuvremenu, podrška Ter Stegenu stigla je iz domovine. Njemački nogometni savez javno je stao u obranu svog vratara, naglašavajući njegovu važnost za reprezentaciju i izražavajući nadu u brzi oporavak. Ova podrška dodatno jača poziciju igrača u sukobu s klubom.

Radical demotion: Marc-Andre Ter Stegen is not allowed to train with the FC Barcelona team.
Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON

Odnosi su, po svemu sudeći, trajno narušeni. Barcelona i Ter Stegen nalaze se na suprotnim stranama, bez naznaka pomirenja. Budućnost kapetana na Camp Nouu nikada nije bila neizvjesnija, a ova gorka afera ostavlja mrlju na ugledu kluba i jednog od njegovih najdugovječnijih simbola.

OSTALO

