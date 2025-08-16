Obavijesti

Barcelona pobjedom započela put ka obrani naslova u La ligi

Foto: FRANCISCO UBILLA/REUTERS

Problem za momčad Hansija Flicka mogla bi biti ozljeda golmana Joana Garcije koji je pretrpio udarac u glavu

Aktualni španjolski nogometni prvak Barcelona otvorio je novu sezonu gostujućom pobjedom protiv Real Mallorce sa 3-0. Sve najvažnije dogodilo se u prvom dijelu. Barca je povela u sedmoj minuti golom Raphinhe, da bi u 23. minuti Ferran Torres zabio za 2-0.

Novi problemi za domaćina stigli su u 34. minuti kada je Manu Morlanes isključen nakon što je zaradio dva žuta kartona u svega devet minuta.

U 39. minuti domaćin je ostao s devetoricom igrača na terenu. Vedad Muriqi je "pocrvenio" nakon što je visoko podignutom nogom pogodio u glavu vratara Joana Garciju.

U drugom dijelu Dani Olmo je u 70. minuti uzdrmao okvir gola. Konačnih 3-0 postavio je Lamine Yama u četvrtoj minuti nadoknade.

