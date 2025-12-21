Barcelona povećala prednost nad Realom novom pobjedom

Barcelona je u gostima pobijedila Villarreal 2-0 u derbiju 17. kola španjolske La Lige i povećala svoje vodstvo na tablici.

Pobjednička momčad zabila je preko Raphinhe u 12. minuti iz penala i Laminea Yamala u 63. minuti. Villarreal je od 39. minute igrao s igračem manje nakon što je Renato Veiga isključen.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Barcelona je upisala 15. pobjedu od početka prvenstva i prva je na ljestvici s 46 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Villarreal je četvrta momčad lige s 35 bodova. Barcelona će opet zaigrati 3. siječnja protiv gradskog rivala Espanyola.