Obavijesti

Sport

Komentari 6
LA LIGA

Barcelona povećala prednost nad Realom novom pobjedom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Barcelona povećala prednost nad Realom novom pobjedom
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Barcelona nadjačala Villarreal 2-0! Raphinha i Yamal zatresli mrežu, a Villarreal ostao bez igrača. Barca čvrsto drži vrh s 46 bodova, slijedi okršaj s Espanyolom

Barcelona je u gostima pobijedila Villarreal 2-0 u derbiju 17. kola španjolske La Lige i povećala svoje vodstvo na tablici.

Pobjednička momčad zabila je preko Raphinhe u 12. minuti iz penala i Laminea Yamala u 63. minuti. Villarreal je od 39. minute igrao s igračem manje nakon što je Renato Veiga isključen.

LaLiga - Villarreal v FC Barcelona
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Barcelona je upisala 15. pobjedu od početka prvenstva i prva je na ljestvici s 46 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Villarreal je četvrta momčad lige s 35 bodova. Barcelona će opet zaigrati 3. siječnja protiv gradskog rivala Espanyola.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
VIDEO Hajduk - Vukovar 2-1: Splićani dobili s igračem manje! Livaja zabio pa dobio isključenje
TRI CRVENA KARTONA

VIDEO Hajduk - Vukovar 2-1: Splićani dobili s igračem manje! Livaja zabio pa dobio isključenje

Tadić je za goste dobio crveni karton u prvom poluvremenu pri rezultatu 1-0. Činilo se da će to Hajduk rutinski dobiti, a onda je Puljić šokirao domaće. Livaja je ušao u igru, zabio gol pa dobio dva žuta kartona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025