Barcelona nadjačala Villarreal 2-0! Raphinha i Yamal zatresli mrežu, a Villarreal ostao bez igrača. Barca čvrsto drži vrh s 46 bodova, slijedi okršaj s Espanyolom
LA LIGA
Barcelona povećala prednost nad Realom novom pobjedom
Čitanje članka: < 1 min
Barcelona je u gostima pobijedila Villarreal 2-0 u derbiju 17. kola španjolske La Lige i povećala svoje vodstvo na tablici.
Pobjednička momčad zabila je preko Raphinhe u 12. minuti iz penala i Laminea Yamala u 63. minuti. Villarreal je od 39. minute igrao s igračem manje nakon što je Renato Veiga isključen.
Barcelona je upisala 15. pobjedu od početka prvenstva i prva je na ljestvici s 46 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Villarreal je četvrta momčad lige s 35 bodova. Barcelona će opet zaigrati 3. siječnja protiv gradskog rivala Espanyola.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku