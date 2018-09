Barcelona predstavila novi grb: Stari 'FCB' odlazi u povijest...

Uprava Barcelone je putem svog službenog Twitter profila predstavila novi dizajn grba katalonskog kluba. Iako je novi grb zasada tek samo prijedlog, očekuje se kako će članovi kluba odobriti redizajn koji bi 'blaugrana' trebala koristiti od sezone 2019./2020.

Glavna novost u novom grbu bila bi ta što bi nestali inicijali 'FCB' koji su krasili sredinu grba, a osim toga, lopta na donjem dijelu bi bila veća te bi okomite pruge bile nešto svijetlije boje.

Iako mnogi smatraju kako je micanje inicijala iz grba potpuna besmislica, u klubu vjeruju kako je to ispravna odluka. Glvani razlog leži u tome što se prvi klub i klub na institucijskoj razini vode pod nazivom FC Barcelona dok je ostatak samo Barca.

The updated crest:

✅ The shape is kept intact.

✅ The FCB acronym disappears.

✅ The internal black lines disappear.

✅ More homogeneous, more harmonious, and brighter.

✅ To be applied beginning with the 2019/20 season. pic.twitter.com/xIurAqtF8l