TALIJANI PIŠU

Barcelona pregovara s Dušanom Vlahovićem, odlazi već na zimu?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Dušan Vlahović pao je u drugi plan u Juventusu i sve je izglednije da će uskoro napustiti klub. Talijanski mediji prenijeli su kako je za Srbina zainteresirana Barcelona te u njemu vidi zamjenu za Lewandowskog

Prije početka sezone nije se znalo hoće li Dušan Vlahović ostati u Juventusu. Bio je nekoliko puta blizu transfera, ali je ostao te su već sad počele glasine gdje bi mogao otići na ljeto. Kako javlja Tuttosport, Barcelona je već kontaktirala Vlahovićeva agenta te bi Srbin mogao krenuti put Katalonije.

Serie A - Hellas Verona v Juventus
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Vlahović kod Igora Tudora nije u prvom planu te većinu utakmica počinje s klupe. U početku je bio sjajan te je u četiri susreta četiri puta bio strijelac, a onda je stala njegova golgeterska forma. Budući da je teško očekivati da će se srpski reprezentativac nametnuti u prvih 11, vrlo je moguće da napusti klub. Već je nekoliko puta izrazio želju da želi ići iz kluba, a na ljeto mu ističe ugovor koji Juventus, za sada, ne planira produžiti, javljaju talijanski mediji.

Što se tiče Barcelone, treba joj zamjena za Roberta Lewandowskog koji bi na kraju sezone trebao promijeniti sredinu. Španjolski mediji prenijeli su kako je jedna od meta Karl Etta Eyong, Kamerunac iz Levantea koji bi Katalonce koštao 30 milijuna eura. Besplatno dovođenje Vlahovića zato je Barceloni bolja opcija te Talijani javljaju kako se intenzivirao kontakt između Barcinog sportskog direktora Deca i Vlahovićevog menadžera, Darka Ristića. Također, Vlahović bi već u siječnju mogao u Barcelonu za "sitan novac" ako se klubovi uspiju dogovoriti. I Bayern je bacio oko na srpskog napadača, ali će njemu prioritet biti zadržati Harryja Kanea.

