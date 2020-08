Nizozemac je snimljen po dolasku u Barcelonu, pa nije bilo te\u0161ko zbrojiti dva i dva. Me\u0111utim, trenutno je izbornik Nizozemske i to je, zapravo, jedina otegotna okolnost koja je na dobrom putu da se rije\u0161i u korist \u0161panjolskog kluba.

Koemanovo je ime ve\u0107 u nekoliko navrata bilo na listi potencijalnih kandidata kada se na Camp Nouu tra\u017eio trener, no nikada nije realizirano. Kao igra\u010d ostavio je solidno velik trag u Barceloni igraju\u0107i od 1989. do 1995., a\u00a0 dvije je godine potom, od 1998. do 2000. bio pomo\u0107ni trener.

Navija\u010di se sigurno sje\u0107aju da je upravo njegovom bombom iz slobodnjaka, na starom\u00a0Wembleyu 1992., Barcelona osvojila prvi naslov prvaka Europe. \"Tintin\" je, kako su zvali Koemana, jedinim golom na utakmici rije\u0161io finale protiv Sampdorije.

I to je jedan od razloga za\u0161to su se u Barceloni odlu\u010dili za njega, a ne za Mauricija Pochettina \u010dija povezanost s Espanyolom, a jo\u0161 vi\u0161e iskazivana \u017eelja za vo\u0111enjem Real Madrida ne bi najbolje sjela\u00a0Barceloninom navija\u010dkom puku.

Koeman, koji je kao brani\u010d u jednoj sezoni za Barcu ('93./94.) zabio nestvarnih 19 golova, u trenerskoj je karijeri vodio Vitesse, Ajax, Benficu, PSV, Valenciju, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton i Everton, a nizozemski je izbornik od 2018. godine.