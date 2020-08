Epski potop, smjena trenera i momčad bez glave i repa. Messi bi zaista mogao otići iz Barce

Messijev otac Jorge kupio je stan svega nekoliko metara od sjedišta Intera, a tjedan dana nakon stan je dva-tri broja dalje kupio i sam Leo. Inter čeka zapet kao puška, a Moratti uvjerava - može ga dovesti

<p><strong>Lionel Messi </strong>u drugom klubu? U dresu koji nije Barcelonin i pred navijačima, a da to nije na Camp Nou? Gotovo nezamislivo, no ni Ronaldov transfer u Juventus nitko nije očekivao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nervozni Messi mjeri temperaturu</strong></p><p>Kao da je bilo jučer kada je omaleni Argentinac debitirao za <strong>Barcelonu</strong>, a 16 godina kasnije još uvijek nosi iste boje. Pod obilježjima 'blaugrane' osvojio je sve. Šest puta Zlatnu loptu, četiri puta Ligu prvaka, čak 10 puta La Ligu i šest puta španjolski kup kralja.</p><p>I premda su mu postignuća 'van ovog svijeta', rivalstvo s <strong>Cristianom Ronaldom </strong>učinilo ih je mitskim. Zajedno su tijekom godina nadmetanja u La Ligi stvorili veliko rivalstvo koje bi, sada više nego ikad, mogli nastaviti u <strong>Serie A.</strong></p><p>Do svega je dovelo stanje u Barceloni gdje momčad nema glavu i rep. Pušta u svim segmentima, obrana je loša, veza kao da ni ne postoji... Jedino što Katalonce izvlači iz sivila je strahovit napad, koji je na razini ma što god se dogodilo.</p><p>Barcelona je već skovala plan po kojem je <strong>Quique Setien </strong>bivši, a na njegovo mjesto gotovo sigurno stiže <strong>Mauricio Pochettino</strong>. Momčad koja je na težak način ispala iz Lige prvaka i koja je prosula sve u<strong> La Ligi </strong>iako je bila vodeća do 29. kola trenutno nema svijetlu budućnost.</p><p>I baš zbog tih razloga odlazak Lionela Messija je nezamisliv, ali ne i nemoguć. Ustvari, danas realniji više nego ikad prije. <strong>Inter </strong>čeka kao zapeta puška, milanskim kuloarima kruže priče da su vlasnici 'nerazzurra' već skovali plan kako dovesti Argentinca, a bivši predsjednik <strong>Massimo Moratti </strong>uvjerava da <strong>Suning Grupa </strong>ima sredstva i mogućnosti šokirati svijet.</p><p>Događaj je otišao i korak dalje nakon što je Messijev<strong> otac Jorge</strong> kupio stan svega nekoliko metara od sjedišta Intera, a tjedan dana nakon stan je dva-tri broja dalje kupio i sam Leo.</p><p>Već se jednom dogodilo kada je Ronaldo prešao u <strong>Juventus</strong>, ovoga puta Messijev transfer ne bi trebao iznenaditi.</p>