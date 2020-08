Ovo su najteži porazi Barcelone: Zadnji put osam golova primila je 1946., a gubila je čak i 12-1...

Najteži poraz Barcelone u povijesti dogodio se 1931. godine. Athletic Bilbao je na San Mamesu pobijedio 12-1 u La Ligi. Godine 1940., pak, od Seville je izgubila 1-11...

<p>Stadion Luz ili stadion Svjetlosti, a za <strong>Barcelonu </strong>je 14. kolovoza 2020. bio stadion totalnog pomračenja. Datum i rezultat koji će morati ostati zapisan i zapamćen jer katalonski je gigant posramljen i ponižen kao rijetko kada u svojoj povijesti. Barem ovoj novijoj i barem ovoj u Ligi prvaka.</p><p><strong>Bayern</strong> je u četvrtfinalu Lige prvaka išamarao Barcelonu s 8-2. Da je potrajalo još kojih desetak minuta, vjerojatno bi zabio i deseti. Jer je htio i mogao, a Barcelone nije ni htjela ni mogla. </p><p>Već u prvom poluvremenu Barcelona je počela rušiti negativne rekorde jer nikada u povijesti Lige prvaka nije u prvom poluvremenu primila četiri gola. A onda je nastavila nizati rekorde tog karaktera. Godine 1946. zadnji je put primila osam golova u jednoj utakmici. Tada je to učinila Sevilla u Kupu kralja dobivši momke s Camp Noua 8-0.</p><p>Pet godina kasnije zadnji su put izgubili sa šest golova razlike, tada od Espanyola u La Ligi. A kada već nije bilo daleko, recimo i da je najteži poraz Barcelone u povijesti bio 1931. godine. Athletic Bilbao je na San Mamesu pobijedio 12-1. Godine 1940., pak, od Seville je izgubila 11-1.</p><p>Na kraju treba završiti s onime tko to zaslužuje - pobjednikom. Bayern je postao prva momčad koja je u nokaut-fazi Lige prvaka zabila osam golova u jednoj utakmici, a Robert Lewandowski prvi Bayernov nogometaš koji je zabio gol u osam europskih utakmica zaredom nadmašivši sedam Jürgena Klinsmanna.</p><p> </p><p>I, da, nakon sezone 2005./2006. u polufinalu Lige prvaka nećemo gledati ni <strong>Lionela Messija ni Cristiana Ronalda</strong>. Moralo je i to jednom doći...</p>