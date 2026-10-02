Barcelona: Uefa nije pokrenula ikakav novi postupak protiv nas

Barcelona, aktualni španjolski nogometni prvak, opovrgnula je navode dijela španjolskih medija da je Europska nogometna organizacija (Uefa) pokrenula postupak protiv kluba.

- UEFA nije pokrenula nikakav postupak protiv Barcelone. Postupak je pokrenut prije tri godine imenovanjem dvojice istražitelja koji su od tada obavili radnje koje su smatrali potrebnima. Ovaj postupak nije ponovno otvoren jer nikada nije niti bio zatvoren, a Barcelona je uvijek postupala u skladu sa zahtjevima istražitelja - službeno je obznanio španjolski prvak i trenutačno vodeći klub tamošnje La Lige.

Foto: Marcelo del Pozo

U pitanju je "slučaj Negreira“, a Uefa je krenula s istragom nakon što je madridski Real dostavio pozamašnu dokumentaciju u kojoj se navodi da je Barcelona, u razdoblju od 2001. do 2018. godine, obavljala visoke uplate Joseu Mariji Enriquezu Negreiri, nekadašnjem dopredsjedniku tehničkog odbora sudaca u Španjolskom nogometnom savezu.

U toj se dokumentaciji navodi da je Barcelona ukupno obavila uplate koje probijaju granicu od osam milijuna eura.

- Riječ je o tekućoj istrazi i reviziji. Uefa nije najavila pokretanje, ponovno pokretanje niti novo aktiviranje bilo kakvog postupka. Na istražiteljima je da odluče koje će korake napraviti povodom dostavljene dokumentacije, ako ikakvi koraci i budu napravljeni. Do sada Barcelona nije dobila nikakve zahtjeve niti obaveze - dodao je katalonski klub.

Foto: Marcelo del Pozo

U razdoblju koje se spominje, od 2001. do 2018., Barcelona je osvojila devet naslova prvaka La Lige, a ujedno je osvojila i četiri naslova pobjednika Lige prvaka.