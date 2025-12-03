Barcelona zbog Jagušića dolazi u Koprivnicu! Evo koga je sve očarao Slavenov dijamant...

Već na prvi dodir s loptom svima je jasno da Adriano Jagušić ima 'ono' nešto i da je drugačiji od drugih. Malo je takvih španera i virtuoza koji imaju široku lepezu majstorskih poteza, čiji nogomet odiše atraktivnošću i nepredvidljivošću. Jednostavno, teško je ostati ravnodušan. Dobre partije daleko se pročuju, a kakav dragulj to stasa u Koprivnici, ovog petka doći će provjeriti 'pola' Europe.

Pokretanje videa... 02:08 Sažetak utakmice Slaven Belupo - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Slaven Belupo će u petak na svome Kušek-Apašu ugostiti Goricu u 16. kolu HNL-a, a kako pišu Sportske novosti, u VIP loži smjestit će se skaut Barcelone! Vjerujemo da će to biti još jedan dodatan motiv Jagušiću da nešto novo izbaci iz svog čarobnog šešira jer ne događa se svaki dan da skaut španjolskog velikana stiže u Hrvatsku. I to zbog tebe.

Naravno, to što će Barcelonin skaut biti u Koprivnici nije nikakva potvrda transfera jer klub takve veličine u svojim bazama ima nekoliko stotina talentiranih igrača koje intenzivno prati. Na Jagušićevu sreću, na tom popisu je i on, a samo o njemu ovisi hoće li Barca na koncu poslati ponudu.

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Već sada je jasno da će biti najveći transfer u povijesti kluba. Slaven ga ne planira prodati ispod četiri milijuna eura, neki će ga pokušati 'zakapariti' na zimu, ali što duže ostane u Koprivnici, njegova cijena će rasti, pogotovo ako na proljeće dobije poziv Zlatka Dalića i debitira za hrvatsku reprezentaciju, što je trenutačno vrlo izgledno. A ne bi nikoga čudilo i da dobije mjesto u avionu za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Igrači takve inteligencije, brzine i udarca, koji mogu pokriti nekoliko pozicija, su na cijeni u nogometnom svijetu, a za našu reprezentaciju bi bili pravo blago. Naravno, samo treba pričekati pravi tajming i ne gurnuti ga prerano u 'vatru', tek mu je 20 godina i potencijal mu je do neba.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

A gdje će ga nastaviti razvijati, to je teško prognozirati jer konkurencija je paklena. Još od ranije poznat je interes Bayer Leverkusena i Dinama, kojemu je Adriano najbliže, a u petak će na Apašu biti i skauti Marseillea, talijanskog Cremonesea, njemačkog Kiela, poljskog Rakowa. Neka licitacija za koprivničkog čarobnjaka započne!